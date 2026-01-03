Trani, 33enne con disabilità aggredito in strada: identificato un 16enne dopo un video sui social

A #Trani, un uomo di 33 anni con disabilità è stato aggredito in strada. Un video condiviso sui social ha permesso di identificare un 16enne come presunto responsabile dell’accaduto.

Un uomo di 33 anni con disabilità è stato picchiato nei giorni scorsi a Trani, in via Umberto I, durante un’aggressione avvenuta in pieno centro e ripresa con un telefono.

Nel filmato, poi circolato rapidamente sui social, si vede il presunto responsabile — un ragazzo con il cappuccio — spingere la vittima a terra per tre volte e colpirla con una serie di pugni e calci, anche mentre è già a terra, fino a quando l’uomo riesce a rialzarsi.

Nel pomeriggio di ieri la vittima si è presentata alla compagnia dei carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno ricostruito l’accaduto e identificato il presunto autore, un 16enne residente a Trani, informando la procura per i minorenni.

Alla base dell’episodio ci sarebbe una motivazione indicata come pretestuosa: l’aggressione sarebbe scattata per uno sguardo rivolto alla fidanzata del ragazzo.

Il video è stato successivamente rimosso dalle piattaforme, ma nel frattempo era già stato condiviso e rilanciato da numerosi utenti.

Secondo quanto emerso, l’uomo non si è recato in ospedale per farsi refertare. Al momento della denuncia presentava però alcuni graffi sul volto.