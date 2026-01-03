George Clooney cittadino francese replica agli attacchi di Donald Trump

#GeorgeClooney, recentemente cittadino francese, risponde agli attacchi di Donald #Trump. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico, con l’ex presidente statunitense che critica la Francia e la scelta dell’attore.

La recente cittadinanza francese ottenuta da George Clooney ha acceso un nuovo scontro pubblico con Donald Trump, che ha preso di mira l’attore e la moglie Amal con un lungo intervento sui social.

Nel messaggio, il presidente degli Stati Uniti ha collegato la naturalizzazione della famiglia Clooney a un quadro critico della Francia, citando problemi di immigrazione e criminalità e inserendo il tutto in un confronto con la politica americana degli ultimi anni.

Trump ha poi spostato l’affondo sul terreno politico, ricordando la presa di distanza dell’attore da Joe Biden dopo il dibattito diventato un caso e citando il suo successivo appoggio ad altre figure dell’area democratica, evocando anche possibili scenari futuri per la leadership del partito.

Nella stessa tirata, l’ex imprenditore ha ridimensionato la carriera di Clooney, definendo i suoi film “mediocri” e sostenendo che l’attore avrebbe ottenuto più visibilità attraverso le posizioni politiche che attraverso il lavoro sullo schermo, chiudendo con lo slogan MAGA.

La risposta di Clooney è arrivata in modo sintetico: si è detto “totalmente d’accordo” sul rendere l’America “di nuovo grande”, aggiungendo però un riferimento temporale preciso: “Inizieremo a novembre”, allusione alle elezioni di midterm del 2026.

Nel frattempo, l’attore continua a lavorare ai prossimi impegni professionali, tra cui un nuovo capitolo del franchise di Ocean’s e progetti recenti come “Jay Kelly”, restando legato nell’immaginario del pubblico anche alla serie “E.R. - Medici in prima linea”.

In una dichiarazione ricordata in queste ore, Clooney ha anche raccontato di aver conosciuto Trump molti anni fa, tra club e ristoranti, citando una volta in cui l’allora imprenditore avrebbe provato ad aiutarlo per accedere a una struttura ospedaliera; quindi ha aggiunto che, a suo dire, col tempo “tutto è cambiato”.