Juventus-Lecce oggi: orario, formazioni e diretta TV della Serie A

#Juventus-Lecce si gioca oggi alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, valida per la 18ª giornata di Serie A. Ecco orario, formazioni e come seguire la partita in diretta TV.

Sabato 3 gennaio 2026 la Serie A torna in campo con il match tra Juventus e Lecce, valido per la 18ª giornata del campionato. L’incontro è in programma all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle ore 18:00 locali, orario confermato dalle ultime informazioni ufficiali sulla gara.

I bianconeri di Luciano Spalletti, reduci da una striscia positiva di risultati, puntano a consolidare la loro posizione in classifica e restare agganciati alle zone alte della graduatoria. Di fronte avranno il Lecce, squadra che in questa stagione sta lottando per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Leggi anche Convocati Lecce per Juventus: l'elenco di Di Francesco per la sfida allo Stadium

Secondo le indicazioni aggiornate sugli schieramenti probabili, la Juventus potrebbe scendere in campo con un modulo offensivo: in porta Di Gregorio, reparto difensivo completato da Kalulu, Bremer e Kelly, mentre a centrocampo spazio a McKennie, Locatelli e Thuram con Cambiaso sulle fasce; in attacco la coppia formata da Openda e Yildiz.

Il Lecce risponde con un classico 4-3-3: Falcone tra i pali, retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo, mentre a centrocampo Ramadani e Maleh presidiano il gioco; davanti il tridente con Pierotti, Stulic e Kaba.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile tramite la piattaforma streaming su smart TV, dispositivi connessi o tramite app dedicata. Eventualmente gli abbonati con accesso al canale DAZN 1 su decoder satellitare potranno seguirla anche in TV tradizionale.

L’appuntamento per gli appassionati con il prepartita è poco prima delle 18:00, con la possibilità di seguire tutte le azioni e gli aggiornamenti in tempo reale anche sulle principali app sportive dedicate alla Serie A.