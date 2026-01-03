BigMama mostra trasformazione su TikTok: il video che ha fatto discutere

#BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, ha condiviso su #TikTok un video in cui appare visibilmente più magra. Il contenuto, accompagnato dalla canzone “Hey tu”, ha riscosso grande attenzione e ha suscitato numerosi commenti tra gli utenti.

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, è tornata al centro dell’attenzione dopo aver postato su TikTok un video in cui si mostra visibilmente più magra rispetto alle ultime apparizioni, esibendosi sorridente e spensierata sulla canzone “Hey tu” di Jhosef. Il contenuto ha rapidamente raggiunto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, diventando virale e scatenando un acceso dibattito tra i follower.

Numerosi utenti hanno commentato la clip, alcuni trasformando la perdita di peso in un giudizio di valore: tra i messaggi più frequenti c’è stato “Finalmente! Adesso sei davvero bella”. BigMama ha risposto con fermezza ribadendo che la propria bellezza non dipende dal peso corporeo e che è sempre stata bella, indipendentemente da come appare.

Leggi anche BigMama risponde agli haters: Se non vi piaccio, ignoratemi, ma fatemi vivere

La rapper campana, originaria di San Michele di Serino in provincia di Avellino, è nota non solo per la sua carriera musicale ma anche per il suo attivismo sulla body positivity. Negli ultimi anni ha affrontato pubblicamente la questione del giudizio sul corpo, invitando i fan e i critici a rispettare le diversità e a non ridurre una persona al solo aspetto fisico.

Il video su TikTok arriva a distanza di mesi da un suo intervento al Concertone del Primo Maggio, dove aveva toccato il tema dell’odio online e del body shaming con parole forti, sottolineando quanto sia importante vivere liberi dai pregiudizi altrui. Anche in quel contesto aveva respinto le critiche legate al suo corpo, richiamando l’attenzione sulla complessità del rapporto con se stessi.

Per BigMama questa nuova esposizione mediatica non celebra semplicemente un cambiamento fisico ma si inserisce in un percorso più profondo di accettazione personale e di rivendicazione del diritto di piacersi al di là degli standard imposti dai social e dalla società.