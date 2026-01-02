Convocati Lecce per Juventus: l'elenco di Di Francesco per la sfida allo Stadium

Eusebio Di Francesco ha annunciato la lista dei convocati del #Lecce per la partita contro la #Juventus, in programma sabato 3 gennaio allo Stadium. La rosa comprende diverse opzioni per ogni reparto, con attenzione alle scelte del tecnico.

Alla vigilia della trasferta contro la Juventus, Eusebio Di Francesco ha ufficializzato i giocatori selezionati per la gara valida per la 18ª giornata di campionato, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 18:00 allo Stadium.

Per la porta, il tecnico porta con sé tre opzioni: Falcone, Bleve e Samooja.

Nel pacchetto arretrato rientra un gruppo ampio, con alternative sia di esperienza sia di prospettiva: Gallo, Gaspar, Jean, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel e Veiga.

A centrocampo la lista comprende profili diversi per caratteristiche e compiti: Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Ramadani e Sala.

In avanti, per provare a incidere negli spazi e nelle ripartenze, sono stati chiamati Banda, Camarda, N’Dri, Pierotti e Štulic.