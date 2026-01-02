Attacco alla presunta casa di Putin: il video virale è un falso

Un #video diffuso sui social mostra un attacco di droni alla presunta casa di #Putin a Valdai, ma si tratta di un falso. La clip, condivisa da alcuni account russi, è stata realizzata in modo approssimativo e non rappresenta eventi reali.

Circola sui social un filmato che mostrerebbe un raid con droni contro la residenza di Vladimir Putin a Valdai, ma si tratta di un fake costruito in modo approssimativo. La clip, rilanciata da account russi su TikTok, Telegram e X, mette in scena l’arrivo di due velivoli senza pilota diretti verso un edificio presentato come la dimora del presidente. Nelle immagini uno dei droni viene colpito in aria, tra fumo ed esplosioni, mentre il secondo avrebbe centrato l’ingresso per poi allontanarsi oltre il cancello dell’area nord.

Un’analisi anche superficiale smonta la ricostruzione. L’edificio ripreso non corrisponde alla reale residenza di Valdai, che ha caratteristiche architettoniche ben diverse. A questo si aggiunge la versione ufficiale di Mosca, che ha parlato di un tentativo di attacco neutralizzato senza conseguenze: i droni sarebbero stati intercettati prima di causare danni a persone o strutture. Nessuna esplosione, quindi, nelle vicinanze della vera residenza presidenziale.

