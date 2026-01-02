Luna Piena del Lupo: guida all'osservazione in Italia il 2 e 3 gennaio 2026

La #LunaPiena del Lupo si osserva in Italia il 2 e 3 gennaio 2026. Un'occasione per ammirare il cielo invernale e conoscere i dettagli di questo evento astronomico.

All’inizio del 2026 il cielo notturno italiano si accende con la prima Luna piena dell’anno, tradizionalmente chiamata “Luna Piena del Lupo” o Wolf Moon, prevista nel pieno della stagione invernale e osservabile dal tardo pomeriggio del 2 gennaio fino alla notte successiva.

Il momento astronomico in cui la Luna raggiunge la massima illuminazione avverrà nella mattinata del 3 gennaio, quando il disco lunare sarà completamente illuminato dal Sole e visibile ovunque il cielo sia sereno.

Questa Luna piena è speciale anche perché, nei giorni attorno alla data del plenilunio, il nostro satellite si mostra praticamente pieno già a partire dalla sera del 2 gennaio e permane così nella notte del 3, offrendo un ampio intervallo per l’osservazione.

Per chi desidera ammirarla senza strumenti particolari, basta uscire all’imbrunire, guardare in direzione dell’orizzonte dove sorge la Luna e cercare un punto con poca luce artificiale. Anche in città con cielo limpido il disco lunare apparirà grande e brillante.

Scattare foto può essere ancora più suggestivo nelle fasi di “moonrise”, quando la Luna sorge all’orizzonte e i toni caldi della luce si intrecciano con il paesaggio, mentre più tardi la luce piena è perfetta per osservare dettagli della superficie lunare.

Il nome “Luna Piena del Lupo” deriva dalle antiche osservazioni legate alla natura invernale: nelle regioni settentrionali e nelle tradizioni dei popoli indigeni era consuetudine percepire ululati di lupi nelle notti gelide di gennaio, una scena che ha ispirato questo appellativo per il plenilunio.

Intorno a questo evento, la Luna piena assume anche significati simbolici legati alla fine delle feste e all’inizio di un nuovo ciclo naturale, invitando a guardare il cielo con un senso di meraviglia e connessione con i ritmi dell’anno.