Attacco Usa contro Isis in Nigeria, l'annuncio di Donald Trump

Un’operazione militare statunitense ha colpito obiettivi riconducibili allo Stato Islamico nel nord-ovest della Nigeria. L’intervento è stato reso pubblico dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha collegato l’azione armata alle violenze contro la popolazione cristiana attribuite ai gruppi jihadisti attivi nella regione.

Attraverso un messaggio diffuso sulla piattaforma Truth Social, Trump ha descritto l’operazione come un attacco “potente e letale” contro cellule terroristiche responsabili di uccisioni brutali. Nel testo, il presidente ha sottolineato che le vittime degli assalti sarebbero state in larga parte civili cristiani, senza però indicare cifre precise né fornire dettagli operativi sull’azione militare.

Nello stesso intervento, Donald Trump ha utilizzato toni duri, avvertendo che ulteriori massacri avrebbero portato a nuove e più estese operazioni contro i miliziani jihadisti. Il messaggio si è concluso con un riferimento alle festività natalizie, accompagnato da un monito diretto ai gruppi terroristici attivi nell’area.