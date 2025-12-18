Fallout: New Vegas arriva su GeForce NOW

Questo GFN Thursday è davvero S.P.E.C.I.A.L.: Fallout: New Vegas approda nel cloud, proprio in tempo per il ritorno della serie TV di successo di Amazon. È il momento di lasciare il vault e avventurarsi nel Mojave, tra ironia tagliente, scelte difficili e scontri memorabili nella terra desolata.

Gli utenti Ultimate possono inoltre ampliare la propria collezione post-apocalittica con una reward esclusiva: Fallout 3 e Fallout 4 sono riscattabili per rivivere tutta la nostalgia radioattiva, ora in streaming ad alte prestazioni su GeForce NOW.

La magia non finisce qui. Impugna la bacchetta e torna a Hogwarts con Hogwarts Legacy e LEGO Harry Potter: Anni 1–7, disponibili in streaming nel cloud. Attenzione: è l’ultima occasione per ottenere Hogwarts Legacy gratuitamente sull’Epic Games Store entro il 18 dicembre. Una volta aggiunto alla libreria, potrai giocarlo su GeForce NOW con la potenza di GeForce RTX, godendo di un mondo ricco di dettagli e di un gameplay ultra-fluido anche su laptop meno potenti o dispositivi portatili come Steam Deck.

E per rendere le feste ancora più speciali, la promozione Half Off Holiday continua: ottieni il 50% di sconto sul primo mese di un nuovo abbonamento Ultimate o Performance.

Date un’occhiata ai 5 giochi che si aggiungono al cloud:

Pioner (Nuova uscita su Steam , 16/12)

, 16/12) Fallout: New Vegas (Steam, Epic Games Store e Xbox, disponibile su Game Pass)

For the King II (Steam)

Hogwarts Legacy (Steam, Epic Games Store (gratuito fino al 18 dicembre), e Xbox, disponibile su Game Pass, GeForce RTX 5080-ready)

LEGO Harry Potter Collection (Steam)

GeForce RTX 5080-ready games, oltre a Hogwarts Legacy: