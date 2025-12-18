Diablo Immortal - Finale dell'Era della Follia

Incorona Il Primo e Ultimo Re il 17 dicembre

Ieri Blizzard Entertainment ha annunciato che Il Primo e Ultimo Re , l'ultimo emozionante aggiornamento della storia del 2025 di Diablo Immortal, è stato pubblicato il 17 dicembre . Si tratta del culmine della trama dell'Era della Follia, che segna il finale della saga della Pietra del Mondo iniziata con il lancio di Immortal. In altre parole, ovvero il termine del sequel di Diablo II e l'inizio del prequel di Diablo III.

Quando Tyrael ha spezzato la Pietra del Mondo corrotta alla fine di Diablo II, una nuova minaccia ha cominciato a incombere su Sanctuarium e l'esito di questa scelta non poteva essere diverso. Ora il primo ricettacolo umano di Diablo, Albrecht, è a capo di una legione di Scheggiati e ha evocato un enorme ammasso di carne per il suo piano di conquista di Sanctuarium.

Guardate il video "dagli sviluppatori" del team di sviluppo per scoprire in anteprima gli aggiornamenti al gioco e alla storia.