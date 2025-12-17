NACON HOUSE RIAPRE A MILANO

Dopo un primo test di successo durante la Design Week 2024, Nacon House torna in città con un concept completamente rinnovato e ampliato. Questa nuova edizione apre le sue porte in collaborazione con THOMSON, uno dei marchi di elettronica di consumo più affidabili e iconici d'Europa.

THOMSON sarà protagonista all'interno dello spazio, dove presenterà i suoi televisori di nuova generazione, tra cui il THOMSON QLED Pro 100“, il THOMSON MiniLED 75”, il Go TV (un televisore alimentato a batteria su ruote) e il Go Plus (un televisore alimentato a batteria con touchscreen e display rotabile). Non più solo un rifugio notturno per la Generazione Z, ma un hub creativo aperto tutto il giorno, progettato per professionisti, creativi, comunità e marchi che vivono nel mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento digitale.

Leggi anche NACON HOUSE OSPITA UN EVENTO SPECIALE

Situata in Piazza Ernesto De Angeli 1, la nuova Nacon House sarà uno spazio multifunzionale progettato per ispirare, produrre contenuti e generare connessioni reali. Al suo interno sarà possibile:

• registrare podcast in un ambiente professionale,

• trasmettere livestream con un allestimento tecnico dedicato,

• ospitare eventi privati, attivazioni di marca, incontri e workshop,

• promuovere la collaborazione tra comunità, creatori di contenuti e aziende.

Uno spazio con una forte identità urbana e contemporanea, progettato per mettere in mostra il talento e l'evoluzione della cultura del gaming nella città di Milano.

Nacon House può essere prenotata direttamente dal sito ufficiale (in arrivo). Lo spazio può ospitare fino a 12 persone, con la possibilità di adeguare la capienza in base alle attività: per eventi consumer o aziendali, è possibile ospitare un numero maggiore di partecipanti.

Restate sintonizzati per le date ufficiali di apertura, il programma dei primi eventi e le prossime attivazioni.