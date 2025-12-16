Nuovi contenuti includono il tanto atteso aggiornamento del sistema di Glamour con nuove possibilità di personalizzazione per i Warriors of Light, insieme all’emozionante conclusione della serie di raid The Arcadion e molto altro.

SQUARE ENIX ha pubblicato oggi il nuovo aggiornamento maggiore di FINAL FANTASY XIV Online, Patch 7.4: Into the Mist. La patch introduce nuovi contenuti per i giocatori, tra cui la continuazione della storia principale, un nuovo dungeon, nuove battaglie, tre nuovi phantom jobs in Occult Crescent, una nuova mappa Frontline PvP e relativa campagna, oltre a vari aggiornamenti dell’interfaccia e altro ancora.

La Patch 7.4 porta anche un attesissimo aggiornamento al sistema di Glamour, permettendo ai giocatori di cambiare l’aspetto dell’equipaggiamento indipendentemente da restrizioni di classe, job o livello, eccetto per armi e strumenti*. L’aggiornamento apre un mondo di possibilità fashion per i Warriors of Light che desiderano combinare e creare outfit personalizzati come mai prima d’ora, in qualsiasi fase della loro avventura.

Un altro punto di rilievo è il gran finale della popolare serie di raid Arcadion, che inizia oggi con l’uscita della Heavyweight Division. La modalità Savage, più impegnativa, arriverà il 6 gennaio. All’interno degli scontri “AAC Heavyweight M4” e “AAC Heavyweight M4 (Savage)”, farà il suo debutto una nuova traccia musicale, “Everything Burns”, dell’artista vincitore di Grammy Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave, Prophets of Rage) con Caleb Shomo (Beartooth). La traccia farà parte del nuovo album di Tom Morello e sarà disponibile anche come singolo autonomo il 17 dicembre.

Guarda il trailer della Patch 7.4, che contiene la nuova traccia:https://www.youtube.com/watch? v=cPY1cT3hnlw

Ulteriori dettagli sui contenuti della Patch 7.4:

Nuove Main Scenario Quests

Nuovo Dungeon – Mistwake

Nuova Trial – Hell on Rails – disponibili modalità Normal ed Extreme

Nuovo livello di Raid – The Arcadion: Heavyweight Division – modalità Normal e Savage[Nota: la difficoltà Savage sarà disponibile da martedì 6 gennaio 2026]

Nuova Unreal Trial – Tsukuyomi's Pain (Unreal): affronta Tsukuyomi al livello 100

Duty Support – aggiunto supporto per Dzemael Darkhold e Aurum Vale

Aggiornamento Occult Crescent – 3 nuovi Phantom Jobs (Mystic Knight, Dancer, Gladiator) e introduzione degli accessori con set bonus

Aggiornamenti al Glamour System – rimozione delle restrizioni di livello/classe/job sugli equipaggiamenti per fini glamour[*A causa dell’impatto sulle animazioni, armi e strumenti possono essere equipaggiati solo dalla classe/job corrispondente]

Aggiornamenti PvP – inizio della PvP Series 10, aggiustamenti alle azioni esistenti, aggiunta di una nuova mappa Frontline e campagna: Worqor Chirteh (Triumph)

Aggiornamenti vari – nuova destinazione Air Force One nel Gold Saucer, nuovi temi colore dell’interfaccia (Clear White, Clear Green), Strategy Board, Command Panel e altro

Contenuti previsti nelle Patch 7.41 e 7.45:

Aggiornamento Phantom Weapons (Patch 7.41)

Cosmic Exploration – Nuovo Pianeta: Oizys (Patch 7.41) – nuovo contenuto per crafters e gatherers, con ricompense e aggiornamenti di sistema

Ulteriori miglioramenti alle Cosmic Tools (Patch 7.41)

Nuovo Variant Dungeon (Patch 7.45) – Merchant’s Tale – con stili di gioco e difficoltà variabili