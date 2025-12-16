snapchat recap

Snapchat presenta il suo Recap di fine anno, un breve video personalizzato che ogni Snapchatter riceve ogni anno con i momenti salienti e le curiosità dell'anno appena trascorso, disponibile direttamente dalla sezione Memories.

In concomitanza con il Recap, Snapchat ha pubblicato anche il suo report sui trend della comunicazione digitale che hanno caratterizzato il 2025.

1. Il ritorno delle conversazioni : nonostante ciò che si dice su Internet, le telefonate non sono morte! Infatti, le conversazioni su Snapchat sono aumentate sempre di più, sia attraverso note vocali, chiamate vocali o videochiamate. A livello globale, gli utenti di Snapchat hanno parlato in media per quasi 1,7 miliardi di minuti al giorno, quasi il 30% in più rispetto al 2024. E solo negli Stati Uniti, nel 2025 sono state inviate oltre 5 miliardi di note vocali, quasi il 10% in più rispetto all'anno scorso. A quanto pare, sentire la voce di qualcuno è ancora una delle modalità più efficaci per rimanere in contatto.

2. Il banale è significativo : sono ormai lontani i giorni in cui serviva un motivo importante per mettersi in contatto. Oggi il 40% degli utenti Snapchat della Generazione Z interpreta gli Snap di momenti casuali come un segnale che si desidera diventare amici più stretti. Nel 2025, la “casualità” è cool quando si tratta di rimanere in contatto.

3. Le immagini parlano più delle parole : le funzionalità che offrono modalità più smart per aggiungere contesto, emozione e umorismo continuano sono sempre più la norma. Ad esempio, le reazioni nelle chat sono aumentate del 44% quest'anno, dimostrando come questa interazione sia diventata ampiamente accettata e apprezzata, con il che si è aggiudicato il primo posto come il più popolare di tutti, poiché è diventato un simbolo universale di amore, entusiasmo e affermazione. Quest'anno, 3 milioni di persone in più hanno utilizzato gli sticker per comunicare con gli amici, un’altra modalità rapida e visivamente espressiva per comunicare di più con meno.

4. La cultura pop ha invaso le chat : dalle acconciature virali agli sticker di tendenza, quest'anno le mode hanno influenzato il modo in cui le persone si sono espresse e hanno comunicato online. Le acconciature ispirate a Bitmoji più richieste del 2025 includono lo chignon liscio, il taglio a broccolo e la frangia a tendina, un'istantanea dei look più in voga dell'anno. E lo sticker Bitmoji 6/7 ha battuto tutti i record, diventando lo sticker più utilizzato dal suo lancio.

5. Un altro grande anno per le chat di gruppo : le chat di gruppo sono state al centro dell'azione, dove sono nate battute private e si sono rafforzate le amicizie. Nel complesso, il numero di persone che inviano messaggi nelle chat di gruppo è cresciuto di oltre il 5% nel 2025 e alcuni degli Snapchatter più loquaci hanno inviato più di 8.880 messaggi nella loro chat di gruppo principale quest'anno.