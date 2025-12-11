Sconti di Natale Tineco
Pulizia smart a prezzi mai visti su Amazon
In occasione delle festività, Tineco propone una serie di offerte di Natale su Amazon valide fino al 21 dicembre, con sconti fino al 33% su alcuni dei suoi dispositivi più avanzati. Una selezione pensata per chi desidera regalarsi (o regalare) soluzioni smart in grado di semplificare le attività domestiche e ottimizzare la pulizia quotidiana.
Leggi anche Black Friday Laifen: Sconti fino al 40% su asciugacapelli, spazzolini e rasoi
Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam
La lavapavimenti a vapore per una pulizia profonda e igienizzante
La FLOOR ONE S7 Stretch Steam è progettata per garantire massima igiene e versatilità.
Tecnologia HyperSteam: vapore fino a 160°C per eliminare germi e batteri.
Design orientabile a 180° per raggiungere facilmente gli spazi sotto mobili e divani.
Potenza di aspirazione da 22.000 Pa.
Sistema DualBlock Anti-Tangle, ideale per evitare l’aggrovigliamento di peli e capelli.
Prezzo di listino: 699 €
Prezzo promo: 539 €
Periodo: 8 – 21 dicembre
Link per l’acquisto
Tineco FLOOR ONE S9 Artist
La lavapavimenti che unisce performance e design
La FLOOR ONE S9 Artist porta la pulizia smart anche sul piano estetico:
Profilo ultrasottile da 12,85 cm con design ispirato all’aurora boreale.
Sistema HyperStretch per appiattire il corpo macchina e raggiungere aree difficili.
Tecnologia SmoothDrive per movimenti fluidi a 360°.
Prezzo di listino: 749 €
Prezzo promo: 499 €
Periodo: 15 – 21 dicembre
Link per l’acquisto
Tineco PURE ONE S70
L’aspirapolvere senza fili per chi cerca autonomia e precisione
Il PURE ONE S70 è una soluzione ideale per pulire ambienti di grandi dimensioni senza interruzioni:
Fino a 95 minuti di autonomia.
Sistema di filtrazione a 6 stadi.
Spazzola avanzata 3DSense Pro, capace di riconoscere in tempo reale tipo di pavimento e livello di sporco.
Tecnologie DustSense, EdgeSense e LightSense per potenza automatica, maggiore efficacia lungo i bordi e illuminazione delle particelle più sottili (fino a 0,02 mm).
Prezzo di listino: 499 €
Prezzo promo: 369 €
Periodo: 15 – 21 dicembre
Link per l’acquisto
Tineco CARPET ONE Cruiser
La soluzione per rinnovare tappeti e moquette
Il CARPET ONE Cruiser è pensato per ridare nuova vita a tessuti e superfici morbide:
Potenza aspirante fino a 130 W.
Tre modalità di velocità.
Asciugatura rapida a 75°C.
Sistema FlashDry per l’autopulizia.
Sensori iLoop che regolano automaticamente acqua e potenza in base allo sporco.
In pochi minuti tappeti e moquette risultano puliti, igienizzati e pronti all’uso.
Prezzo di listino: 699 €
Prezzo promo: 499 €
Periodo: 8 – 21 dicembre
Link per l’acquisto
Sconto extra: codice TINXMAS25
Inserendo il codice TINXMAS25 durante l’acquisto su Amazon, è possibile ottenere un ulteriore 6% di sconto sui prodotti selezionati.
Con questa serie di promozioni natalizie, Tineco conferma il proprio impegno nel rendere la pulizia smart sempre più accessibile. Un’occasione da cogliere per migliorare la propria esperienza domestica con dispositivi intelligenti, efficienti e pensati per semplificare la vita quotidiana.