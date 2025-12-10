Un anno di avventure – Indiana Jones e l'antico Cerchio
Il 9 dicembre, Indiana Jones e l'antico Cerchio compie un anno, e vogliamo festeggiare l'anniversario con una nuova skin per Indy GRATUITA per tutti i giocatori, su tutte le piattaforme.
Ammirate l'eleganza sartoriale dell'abito Palazzo di Pankot tratto da Indiana Jones e il Tempio maledetto, disponibile nel gioco da oggi!
E non dimenticate di dare un'occhiata alle incredibili statistiche raggiunte dai giocatori nell'ultimo anno.
ATTENZIONE: potrebbero contenere serpenti.Vincitore di oltre 90 premi, tra cui "Gioco d'avventura dell'anno" ai D.I.C.E. Awards, Indiana Jones e l'antico Cerchio è un'avventura coinvolgente di stampo cinematografico che vi permette di vestire i panni del rinomato archeologo.
