Mandragora: Whispers of the Witch Tree - disponibili le edizioni fisiche

Le edizioni Standard e Collector portano l’action RPG dark fantasy su PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch

Il publisher Knights Peak Interactive, lo sviluppatore Primal Game Studio e il partner di distribuzione U&I Entertainment sono lieti di annunciare che le edizioni fisiche dell’acclamato action RPG dark fantasy Mandragora: Whispers of the Witch Tree sono ora disponibili per PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Immergiti nelle ombre e fatti strada in un mondo consumato dal decadimento. Mandragora: Whispers of the Witch Tree sfida i giocatori a combattere contro mostruosi nemici con spade e magie, padroneggiando sei Classi distinte e creando il proprio potente equipaggiamento per esplorare un reame interconnesso, intriso di mistero e pericolo.

I collezionisti e i fan più appassionati possono ora portare questo mondo sui propri scaffali grazie alla Standard Edition e alla Collector Edition premium in edizione limitata.

La Standard Edition include il gioco completo in versione in scatola, perfetta per chi desidera ampliare la propria libreria fisica.

La Collector Edition offre una selezione coinvolgente di contenuti fisici aggiuntivi, pensati per arricchire ulteriormente l’esperienza di Mandragora.

Contenuti della Collector Edition

Gioco completo per PlayStation 5, Xbox Series X o Nintendo Switch

Poster double-face con splendide key art

CD della colonna sonora con le suggestive musiche del gioco

Artbook premium con concept art e illustrazioni

Il tutto racchiuso in una speciale Collector Edition box con artwork alternativo esclusivo

Informazioni su Mandragora: Whispers of the Witch Tree

In un mondo che sta lentamente crollando nell’Entropia, l’umanità si nasconde dietro muri, sia fisici che ideologici. La speranza è scarsa, la gioia è un lusso e le promesse di un futuro migliore sono ormai dimenticate. Con il calare della notte, parti per riprenderti il tuo destino.

Viaggia attraverso un suggestivo paesaggio in 2.5D, cupo e affascinante. Affronta boss brutali, stringi fragili alleanze, confrontati con dilemmi morali e scegli il tuo percorso in un mondo in decadimento, dove ogni decisione ha un peso.

Caratteristiche principali

Un impegnativo Soulslike a scorrimento laterale:

Combattimenti in 2.5D basati sull’abilità, nemici implacabili e boss memorabili, dal distorto Custode ai Vampiri dell’Isola di Braer.

Un ricco mondo dark fantasy dall’atmosfera unica:

Immergiti in ambientazioni dipinte a mano e in una colonna sonora inquietante firmata

da Christos Antoniou. Esplora, arrampicati, sfonda barriere e scopri segreti usando il tuo rampino.

Una storia ramificata sulla caduta dell’umanità:

Brandisci la leggendaria Lanterna della Strega per attraversare il piano dell’Entropia e compiere scelte che plasmeranno una storia oscura.

Profonda progressione e personalizzazione delle Classi:

Padroneggia una delle diverse Classi uniche, potenzia la tua carovana con Artigiani esperti, crea equipaggiamento potente e conquista il New Game Plus con nuove opzioni di difficoltà.

Le edizioni fisiche Standard e Collector di Mandragora: Whispers of the Witch Tree sono ora disponibili per PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch tramite il partner di distribuzione U&I Entertainment.

Per ulteriori aggiornamenti, visita il sito ufficiale e segui Mandragora: Whispers of the Witch Tree sui social media.