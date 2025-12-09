GTA Online: A Safehouse in the Hills in arrivo

La crème de la crème del mercato immobiliare sbarca su GTA Online in A Safehouse in the Hills, il nuovo monumentale aggiornamento in arrivo il 10 dicembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Hai raggiunto l'apice del successo costruendo un impero criminale? È ora di festeggiare i tuoi trionfi concedendoti un palazzo costruito con una cura maniacale in uno dei quartieri più esclusivi di Los Santos e di goderti panorami mozzafiato, comfort impareggiabili e una marea di opzioni per personalizzarlo come preferisci e renderlo unico. In più, blocca una rete di sorveglianza di massa sul nascere in un'avventura al cardiopalma: avrai la possibilità di accaparrarti dei bellissimi nuovi veicoli, di incontrare una vecchia conoscenza e molto altro ancora.

La casa definitiva

Una villa di Prix Luxury Real Estate non è solo un colossale monumento per rendere onore al tuo successo nel mondo criminale: include spazi esterni enormi e interni progettati con raffinatezza, completi di un'intelligenza artificiale all'avanguardia come assistente personale che si occuperà di tutti gli aspetti della tua vita privata e professionale per aiutarti a raggiungere il tuo massimo potenziale. Le proprietà immobiliari di Prix Luxury Real Estate includono lussi di ogni tipo, tra appariscenti vetrine dei trofei, un salone di bellezza, cucce per i tuoi amici a quattro zampe e un elegante garage completo di un'illuminazione ad hoc… e questo è solo un assaggio di quello che ti aspetta. Chi non vuole sedersi sugli allori avrà a disposizione alcune migliorie pensate per continuare a lavorare e massimizzare i propri profitti, come i bonus per la produzione dedicati alle tue attività (un gentile omaggio del tuo nuovo assistente virtuale) e le guardie del corpo opzionali. Se sei in vena di sfoggiare la tua ricchezza, metti le mani sul podio per auto o sporcati le mani con l'armeria o l'officina incluse nella tua nuova casa: i clienti di Prix Luxury potranno approfittare di migliorie premium.Scopri di più su queste lussuose proprietà visitando prixluxuryrealestate.com.

Nuovi vantaggi per gli abbonati a GTA+

Gli abbonati a GTA+ riceveranno con una settimana di anticipo la Vapid FMJ MK V, l’ultima e più straordinaria erede della lunga stirpe di supercar Vapid. L'abbonamento GTA+ sbloccherà anche una serie di vantaggi dedicati ai possessori di ville e l'opzione Gestisci membri personale sull'app del Vinewood Club per iFruit, che ti permetterà di controllarli da remoto in una selezione di attività.

Nuove missioni, veicoli, migliorie all'esperienza di gioco e altro

A Safehouse in the Hills farà sbarcare nuove missioni su GTA Online, senza che sia richiesto l'acquisto di immobili di lusso, e nuovi veicoli, tra cui nuove auto modificabili da Hao's Special Works. Inoltre, aumenta il numero di veicoli compatibili con il disturbatore di frequenze di missili (che includeranno diversi velivoli non armati). Ci saranno anche nuovi veicoli delle forze dell'ordine, varianti per drifting, eventi Freemode e moltissime migliorie all'esperienza di gioco. Inoltre, tutte le versioni disponibili di GTA Online comprenderanno un nuovo Creatore di missioni. Questo strumento completo e studiato nei minimi dettagli ti consentirà di progettare e pubblicare le tue missioni arricchendole con meccaniche di gioco sofisticatissime, obiettivi personalizzabili, attori posizionabili dove vuoi e molto altro. Abbiamo anche aggiornato le nostre Risorse della comunità tenendo conto di questi nuovi strumenti, per assicurarci che GTA Online rimanga un'esperienza equa e divertente per tutti.

Ultima possibilità per riscattare i tuoi vantaggi del programma VIP

Il tempo sta per scadere: è ora di assicurarti fino a 3.000.000 di GTA$ in valore prima dell'arrivo di A Safehouse in the Hills. Porta a termine le tre missioni Nuovi annunci entro il 7 dicembre per entrare nel livello oro, che ti permetterà di approfittare di condizioni di favore di Prix Luxury Real Estate su tutte le proposte immobiliari: uno sconto di 2.000.000 di GTA$. In più, riceverai direttamente nel tuo guardaroba il Maglione girocollo Rockstar nero il 10 dicembre e otterrai un bonus da 1.000.000 di GTA$ accreditato entro 72 ore dal completamento. Per le ricompense del livello nero, tra cui la splendida auto sportiva Übermacht Revolter GRATIS, ti basterà solamente accedere a GTA Online entro il 7 dicembre.