SPELLCASTERS CHRONICLES BETA CHIUSA

Quantic Dream è orgogliosa di annunciare che il primo weekend di Closed Beta di Spellcasters Chronicles è ora ufficialmente live su Steam. A partire da oggi alle 15:00 UTC (16:00 ora locale italiana) e fino all’8 dicembre alle 09:00 UTC (10:00 CET), i giocatori di Europa e Nord America possono muovere i primi passi nell’arena magica del gioco free-to-play multiplayer a squadre, che segna il debutto dello studio in questo genere.

L’accesso a questa prima fase di test è garantito ai giocatori che si sono registrati tramite i canali ufficiali dello studio e sono stati selezionati per la Closed Beta.

MODELLA STILI DI GIOCO UNICI GRAZIE AGLI ARCHETIPI DEGLI INCANTATORI E AI LIBRI DI INCANTESIMI PERSONALIZZABILI

Questo weekend di Closed Beta invita inoltre i giocatori a scoprire l’ibrida combinazione del gioco tra azione incentrata sul movimento e deckbuilding creativo. I partecipanti possono sperimentare una selezione curata di incantesimi, evocazioni e buildings, ciascuno suddiviso in ranghi che ne riflettono potenza e impatto strategico.

Le magie incluse in questa prima fase sono elencate di seguito e offrono un’ampia gamma di possibilità di gameplay iniziali:INCANTESIMI

Fire Ray, Rank I – Un raggio di fuoco concentrato che infligge danni leggeri; lancio istantaneo, gittata media, ideale per le infusioni.Thunder Ray, Rank I – Un raggio di fulmine concentrato che infligge danni leggeri e applica infusione ai bersagli a media distanza.Astral Shot, Rank II – Una raffica di proiettili a media distanza che garantisce danni affidabili di fascia intermedia.Fireball, Rank III – Un proiettile di fuoco veloce e a lunga gittata che infligge danni moderati.Earthquake, Rank III – Un’ampia onda d'urto che fa barcollare le creature e infligge ingenti danni alle strutture.Astral Nova, Rank IV – Un grande proiettile lento che infligge danni a impatto devastanti.Grand Lightning, Rank IV – Un potente fulmine che infligge danni elevatissimi e si propaga ai nemici vicini.

EVOCAZIONI

Ruin Spider, Rank I – Creatura veloce che esplode al contatto, infliggendo danni bonus agli edifici.Skeleton Warrior, Rank I – Combattente non morto che conquista rapidamente gli altari in gruppo.Rocket Soldier, Rank I – Soldato a media distanza che infligge danni bonus alle strutture.Lizard Archer, Rank I – Arciere a lunga gittata efficace contro i nemici volanti.Wyvern, Rank II – Attaccante volante che lancia proiettili a media distanza.Harpy, Rank II – Creatura volante agile, eccellente nello sconfiggere unità terrestri.Earth Golem, Rank II – Unità da mischia resistente, efficace contro avversari di grandi dimensioni.Dryad, Rank II – Creatura di supporto che cura gli alleati vicini.Giant Shielder, Rank III – Gigante lento che protegge gli alleati vicini con un enorme scudo.Ogre, Rank III – Guerriero potente che devasta aree bersaglio con colpi di martello.Juggernaut, Rank IV – Creatura colossale che infligge danni ingenti alle strutture.

STRUTTURE

Astral Tower, Rank III – Torre difensiva pesante che mira ai nemici entro una distanza media.Crypt, Rank III – Santuario che evoca continuamente Skeleton Warriors.

Ogni incantazione è stata selezionata per mostrare diversi approcci al combattimento, che si tratti di colpire gli avversari dalla distanza, fortificare le corsie o sopraffare i nemici con creature specializzate. I giocatori potranno esplorare come queste abilità, unità ed edifici interagiscono attraverso i 6 archetipi degli incantatori, gettando le basi per strategie ancora più profonde in arrivo.VOLA, LANCIA INCANTESIMI E COMBATTI NEL MAUSOLEO

Tutte le battaglie di questa Closed Beta si svolgono all’interno del Mausoleo, un’arena cavernosa a tre corsie sorretta da monumentali pilastri di pietra di un’epoca dimenticata. La sua struttura guida i giocatori verso un altare centrale, dove gli scontri di squadra convergono naturalmente, mentre lo spazio verticale aperto favorisce manovre aeree e il controllo del territorio. Pilastri e ponti distruttibili permettono inoltre alle squadre di rimodellare i percorsi in tempo reale, creando punti di strozzatura improvvisati o deviando le truppe nemiche mentre la battaglia si sviluppa.

UNA PRIMA FASE DI TEST TECNICO

Come capitolo iniziale del programma beta multi-fase dello studio, questo primo weekend rappresenta anche un importante traguardo tecnico. La fase permetterà al team di valutare la stabilità dei server, il networking, le prestazioni e l’ottimizzazione generale, oltre a raccogliere i primi feedback della community sull’esperienza di gioco principale e sulla prima iterazione del sistema di deck-building.

Quantic Dream invita tutti i partecipanti a unirsi al server Discord ufficiale per condividere impressioni, segnalare problemi e connettersi direttamente con il team. Il supporto tecnico sarà disponibile lì per tutta la durata del test. I giocatori possono unirsi al Discord ufficiale di Spellcasters Chronicles qui.

Per garantire la migliore esperienza possibile durante questo primo test, di seguito sono riportate le specifiche minime e consigliate per PC necessarie per accedere alla Closed Beta:

Requisiti di sistema minimi

CPU: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 5500 o equivalente (6 core / 12 thread)

GPU: NVidia GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 o equivalente con almeno 8 GB di VRAM

Memoria/RAM: 32 GB di RAM

Archiviazione: SSD NVMe

Sistema Operativo: Windows 11

