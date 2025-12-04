Reolink amplia la distribuzione retail in Italia

Reolink espande la sua presenza in Italia con il nuovo MediaWorld Smart Store di Bolzano

Reolink rafforza la sua presenza in Italia con una mossa strategica che ridisegna la sua catena distributiva: i prodotti dell’azienda saranno presenti all’interno del nuovo MediaWorld Smart Store nel cuore del WaltherPark di Bolzano.

“Siamo entusiasti di collaborare con MediaWorld per portare le nostre soluzioni di sicurezza smart a sempre più famiglie italiane. Grazie a questa rete distributiva capillare, possiamo offrire prodotti affidabili, facili da usare e tecnologicamente avanzati, contribuendo a rendere le case più sicure”, ha affermato Marco de Luca, Business Development Manager Reolink Italia.

Il nuovo MediaWorld Bolzano Smart Store, inaugurato lo scorso 16 ottobre, si sviluppa su 370 mq e impiega 11 addetti bilingui (italiano/tedesco), pronti a offrire consulenza specialistica. Qui i clienti potranno scoprire e acquistare i prodotti di un numero selezionati di player del mercato, tra cui alcune delle soluzioni di sicurezza più avanzate di Reolink: Reolink Altas PT Ultra B660, Reolink Argus B430 con pannello solare, Reolink Go G430 4G con pannello solare e Reolink E340 Wi-Fi con zoom ottico.

Il MediaWorld Smart Store, concepito come format retail di prossimità, integra esperienza fisica e digitale, con servizi omnicanale come Pick Up in 30 minuti e Pick&Pay, consentendo agli utenti di acquistare facilmente.

Reolink rafforza la sua presenza in Italia con la distribuzione in 44 store EURONICS gruppo CDS (Butali) nel Centro e Nord Italia

Reolink rafforza la sua distribuzione in Italia grazie alla presenza in 44 punti vendita EURONICS gruppo CDS (Butali), leader nel Centro Italia (Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio). Il network copre oltre 58.000 mq di superficie tra negozi diretti e affiliati, con spazi modernizzati e personale altamente formato, offrendo un’assistenza post-vendita qualificata.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con MediaWorld e il EURONICS gruppo CDS (Butali), che ci permette di portare le nostre soluzioni di sicurezza smart a un numero crescente di famiglie italiane. Offriamo prodotti innovativi, intuitivi e affidabili, pensati per migliorare la sicurezza domestica in modo semplice ed efficace”, ha dichiarato Marco de Luca, Business Development Manager di Reolink Italia.

Questa collaborazione strategica permette a Reolink di ampliare la copertura territoriale e portare i suoi prodotti di sicurezza smart, affidabili e performanti, a un pubblico più vasto in tutto il Centro e Nord Italia.

I prodotti Reolink sono disponibili sul sito ufficiale di Euronics.