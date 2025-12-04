Fallout 76: Sorgenti Brucianti disponibile

Fallout 76: Sorgenti Brucianti, l'aggiornamento definitivo per i fan della serie TV Fallout e dei classici videogiochi, è ora disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Fallout 76.

Questo aggiornamento accoglie i giocatori nell'Ohio post-nucleare, con nuovi personaggi e fazioni e il nuovo sistema di caccia alle taglie gestite da Walton Goggins nei panni del Ghoul, con la sua voce narrante locale in arrivo in un futuro aggiornamento.Guarda il trailer di lancio qui:https://www.youtube.com/watch? v=li5NEbiJoXQ Caccia alle taglie In questo nuovo aggiornamento, è possibile affrontare la spietata serie di missioni di caccia alle taglie proposte dal Ghoul. I giocatori troveranno questo iconico personaggio al Last Resort di Highway Town e potranno ottenere una missione unica per le Sorgenti Brucianti. Nuove cacce allo scagnozzo e cacce al capo saranno sempre disponibili, perciò è meglio recarsi spesso dal Ghoul per ottenere le più recenti (nonché le relative ricompense una volta completate). Sorgenti Brucianti Sorgenti Brucianti è il più grande aggiornamento di Fallout 76 dal 2020 e porta i giocatori in una regione arida e riarsa dell'Ohio post-nucleare, con nuove fazioni, sfide, armi ed equipaggiamento unici e perfino nuovi pesci da prendere. In questa nuova ambientazione, i giocatori potranno incontrare il Re della Ruggine, un supermutante intelligente che richiederà di svolgere parecchio lavoro in tutta la regione. Le Sorgenti Brucianti propongono eventi pubblici, officine e perfino una minaccia locale, il maiale radioattivo, che può diventare un animale per il C.A.M.P. a patto di avere il coraggio di addomesticarlo.In contemporanea, oggi esce la stagione 23: Sangue o ruggine. Questa stagione è anche un omaggio a Fallout: New Vegas grazie a particolari elementi estetici sono banchi da lavoro predonizzati, una nuova arma stagionale e tanto altro.