The Sims 4 si tuffa nelle follie nautiche

La squadra di The Sims ha svelato i nuovi The Sims 4 Casa di SpongeBob Kit e The Sims 4 Stanza dei Bimbi di SpongeBob Kit, che saranno disponibili il 4 dicembre tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Con The Sims 4 Casa di SpongeBob Kit, i giocatori possono dare il proprio tocco personale all'iconica casa a forma di ananas della spugna marina, progettare una stanza sul tema di SpongeBob, nonché aggiungere una spruzzata di magico arredamento nautico per creare un'atmosfera veramente F.U.N. nelle case dei Sims!

I Simmini possono perfino trasformare la cameretta dei fan più piccini nell'area da gioco sottomarina per eccellenza con The Sims 4 Stanza dei Bimbi di SpongeBob Kit: tirate a lucido il ponte con i mobili ispirati a SpongeBob, le riproduzioni dei giocattoli, i poster dei personaggi e gli accessori estrosi per far sì che ogni giorno sia il migliore di sempre!

Salsa tartara! Non riuscite a decidere quale kit fa per voi? La raccolta Bikini Bottom - Bundle sarà disponibile solo fino al 3 marzo 2026 e, oltre ai due kit, consentirà l'accesso a tre articoli esclusivi!

