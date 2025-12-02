IMOU PRESENTA IL NUOVO DECALOGO ANTI-INTRUSIONE
IMOU brand leader nella videosorveglianza smart, presenta il nuovo Vademecum “ Come proteggere la casa in 10 mosse ”, una guida pratica pensata per aiutare famiglie, professionisti e attività commerciali a difendersi da furti, intrusioni e vandalismi nel periodo natalizio, storico momento dell’anno in cui i reati predatori registrano i picchi più elevati.
Con l’avvicinarsi delle festività, infatti, aumentano le assenze prolungate dalle abitazioni e la prevedibilità degli spostamenti, rendendo case, negozi e uffici più vulnerabili. Per questo IMOU, riconosciuto punto di riferimento internazionale nelle soluzioni di sicurezza smart, ha scelto di suggerire 10 regole utili a proteggersi dai furti utilizzando un mix di buon senso, prevenzione e tecnologie di nuova generazione.
Un buon apparato di videosorveglianza è già un ottimo strumento di dissuasione per prevenire visite poco gradite.
Il Vademecum IMOU: come proteggere la casa in 10 mosse
- Controllare tutti i punti di accesso Finestre, portefinestre, basculanti, cantine e garage sono spesso i varchi più vulnerabili. Una verifica regolare della tenuta meccanica e delle chiusure è il primo passo per ridurre il rischio di effrazioni. Sostituire le maniglie di finestre e porte finestre con quelle con tasto di blocco. Con una spesa contenuta si rende più difficile la vita ai ladri.
- Illuminazione esterna adeguata Zone buie o angoli nascosti facilitano l’avvicinamento dei malintenzionati. Un’illuminazione a sensore, preferibilmente LED, aumenta la visibilità e scoraggia comportamenti sospetti. Durante i periodi di attività intensa nella zona dei furti, conviene lasciare sempre accese le luci esterne durante la notte.
- Installare videocamere con visione notturna avanzata La videosorveglianza moderna rappresenta oggi una delle difese più efficaci contro furti e intrusioni, soprattutto quando integrata con tecnologie intelligenti di rilevamento e analisi. La scelta del dispositivo giusto aumenta non solo la sicurezza percepita, ma anche l’utilità delle immagini per eventuali indagini delle Forze dell’Ordine: una videocamera ad alta risoluzione può infatti fare una notevole differenza nell’identificazione dei responsabili.
- Per la protezione degli spazi esterni IMOU raccomanda IMOU AOV Dual , una videocamera dual-lens progettata per garantire un controllo perimetrale completo. Offre un ampio angolo di visione, colori nitidi anche durante la notte, algoritmi AI per il riconoscimento di persone e veicoli e comprende una luce di avvertimento rossa e blu , pensata per scoraggiare i malintenzionati. La presenza della SIM integrata permette alla videocamera di funzionare anche in assenza di Wi-Fi, assicurando continuità operativa in ogni situazione. È ideale per giardini, vialetti, parcheggi e accessi esterni.
- Per gli ambienti interni, la scelta consigliata è la IMOU Ranger Dual 6MP , dotata di doppia ottica 3MP+3MP, tecnologia IMOU SENSE , motorizzazione silenziosa, sirena integrata, faretto attivabile e funzioni avanzate di rilevamento (suoni anomali, presenza umana, animali domestici). Lo smart tracking , la modalità privacy e la visione notturna evoluta la rendono perfetta per ingressi, soggiorni, zone di passaggio e ambienti sensibili della casa.
- Utilizzare il controllo remoto tramite app Le applicazioni mobili permettono di monitorare in tempo reale abitazioni e attività commerciali. IMOU Life, per esempio, consente la gestione delle telecamere anche da remoto, ovunque ci si trovi, con notifiche intelligenti e accesso live protetto da autenticazione sicura.
- Scegliere la migliore archiviazione video: Cloud o NVR – Cloud IMOU : garantisce salvataggio immediato off-site, protezione in caso di furto o danneggiamento della videocamera, accesso alle registrazioni da smartphone in qualunque momento. – NVR (Network Video Recorder) : ideale per chi desidera un’infrastruttura locale completa, soprattutto per attività commerciali, uffici o abitazioni con più telecamere. Offre spazio elevato e registrazione continua.
– Scheda Micro SD (interna alla videocamera, quando supportata) Rappresenta un compromesso sicuro e immediato per chi preferisce avere un’archiviazione dei filmati in locale. La soluzione Micro SD è semplice da installare e permette di scegliere grazie alla presenza sul mercato di Micro SD di diversa capacità quella più adatta al proprio uso. È particolarmente indicata per chi vuole una registrazione locale economica senza dipendere dal Cloud oppure da un NVR.
- Integrare sistemi di allarme e sensori L’abbinamento tra videocamere, allarmi sonori, sensori porta/finestra e rilevatori di movimento crea un ecosistema che riduce drasticamente le finestre temporali di intrusione. Una casa realmente protetta è una casa in cui la tecnologia dialoga in modo coordinato.
IMOU mette a disposizione anche un kit di allarme intelligente (Home Alarm Kit) , pensato per lavorare in sinergia con le videocamere del brand. Il sistema comprende diversi sensori modulari, installabili rapidamente e senza modifiche strutturali:
- Sensori porta/finestra : rilevano l’apertura immediata dei punti di ingresso, attivando l’allarme e inviando notifiche in tempo reale sull’app. Ideali per portoncini, finestre, balconi, basculanti e accessi secondari. • Rilevatori di movimento PIR : distinguono i movimenti umani da quelli di animali domestici ed evitano i falsi allarmi. Perfetti per ingressi, corridoi, sale e zone di passaggio. • Sirena interna ad alta potenza : un deterrente immediato che entra in funzione quando viene rilevata un’anomalia, utile sia in abitazioni sia in attività commerciali. • Hub centrale IMOU : coordina tutti i sensori e permette di gestire l’intero sistema dall’app IMOU Life, con scenari personalizzabili e modalità arm/disarm automatiche.
Questi dispositivi, combinati con videocamere esterne come IMOU AOV Dual e interne come IMOU Cruiser SE, consentono di creare una protezione stratificata, proattiva e sempre controllabile da remoto.
- Evitare di comunicare assenze e viaggi sui social Una prudenza spesso sottovalutata. Meglio condividere foto e contenuti al rientro, evitando di rivelare in anticipo che l’abitazione è vuota.
- Collaborare con vicini e familiari Un controllo incrociato, anche informale, può fare la differenza. Chiedere a qualcuno di fiducia di ritirare posta e pacchi aiuta a non rendere evidente l’assenza prolungata. Una buona soluzione può essere quella di creare un gruppo di segnalazione su Whatsapp, sistema veloce e rapido per allertare il vicinato.
- Simulare la presenza in casa Timer per luci, prese intelligenti, tende automatizzate e dispositivi smart home creano un effetto “abitazione vissuta” che scoraggia le intrusioni.
- Verificare l’aderenza alla normativa vigente Chi installa videocamere deve rispettare precise indicazioni legali: – Le telecamere private devono essere orientate esclusivamente su spazi di proprietà o pertinenza, evitando di riprendere aree pubbliche o proprietà altrui. – È obbligatorio esporre l’apposito cartello di informativa “area videosorvegliata” in modo visibile e prima del raggio di azione delle telecamere, aggiornato alle ultime norme di Legge. – Le registrazioni devono essere conservate per un tempo coerente con le esigenze di sicurezza e non eccedere il necessario (generalmente 24-72 ore). – Per attività commerciali e imprese valgono ulteriori obblighi in tema di privacy interna e gestione delle immagini.
Soluzioni IMOU per la sicurezza a 360 gradi
IMOU progetta dispositivi smart pensati per semplificare la sicurezza quotidiana con tecnologia AI, installazione intuitiva e integrazione cloud.
“ Il periodo natalizio è uno dei momenti più critici dell’anno in tema di sicurezza, ma bastano piccoli accorgimenti e le tecnologie giuste per ridurre in modo significativo i rischi. Con questo Vademecum vogliamo fornire a famiglie e professionisti uno strumento semplice, chiaro e immediato per proteggere ciò che conta ” dichiara Andrea Battaglia , Sales Director per Italia, Grecia, Albania, Cipro e Malta di IMOU .
Per accompagnare famiglie e attività commerciali verso un Natale più sereno, IMOU propone alcune delle sue soluzioni più avanzate e affidabili.
- IMOU AOV Dual – Sicurezza perimetrale senza interruzioni La videocamera dual-lens progettata per proteggere ingressi, giardini e perimetri anche nelle serate più buie dell’anno. L’illuminazione di avvertimento rossa e blu, insieme alla SIM integrata per operatività anche senza Wi-Fi, la rende una scelta ideale per chi desidera una difesa sempre attiva durante le festività.
- IMOU Ranger Dual 6MP – Controllo intelligente degli interni Pensata per la protezione degli ambienti domestici, offre una doppia ottica ad alta risoluzione, funzioni smart evolute e la capacità di seguire automaticamente i movimenti sospetti. Perfetta per chi lascia la casa incustodita per qualche giorno o per chi vuole monitorare gli spazi interni mentre festeggia altrove.
Tutte le soluzioni IMOU supportano la registrazione cloud, l’archiviazione su NVR e si integrano con l’ecosistema di sicurezza del brand, offrendo un monitoraggio continuativo anche durante le festività, quando la tranquillità è il regalo più atteso.