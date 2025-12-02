IMOU PRESENTA IL NUOVO DECALOGO ANTI-INTRUSIONE

IMOU brand leader nella videosorveglianza smart, presenta il nuovo Vademecum “ Come proteggere la casa in 10 mosse ”, una guida pratica pensata per aiutare famiglie, professionisti e attività commerciali a difendersi da furti, intrusioni e vandalismi nel periodo natalizio, storico momento dell’anno in cui i reati predatori registrano i picchi più elevati.

Con l’avvicinarsi delle festività, infatti, aumentano le assenze prolungate dalle abitazioni e la prevedibilità degli spostamenti, rendendo case, negozi e uffici più vulnerabili. Per questo IMOU, riconosciuto punto di riferimento internazionale nelle soluzioni di sicurezza smart, ha scelto di suggerire 10 regole utili a proteggersi dai furti utilizzando un mix di buon senso, prevenzione e tecnologie di nuova generazione.

Leggi anche IMOU Life for TV: sicurezza sul grande schermo

Un buon apparato di videosorveglianza è già un ottimo strumento di dissuasione per prevenire visite poco gradite.

Il Vademecum IMOU: come proteggere la casa in 10 mosse

Controllare tutti i punti di accesso Finestre, portefinestre, basculanti, cantine e garage sono spesso i varchi più vulnerabili. Una verifica regolare della tenuta meccanica e delle chiusure è il primo passo per ridurre il rischio di effrazioni. Sostituire le maniglie di finestre e porte finestre con quelle con tasto di blocco. Con una spesa contenuta si rende più difficile la vita ai ladri.

Illuminazione esterna adeguata Zone buie o angoli nascosti facilitano l’avvicinamento dei malintenzionati. Un’illuminazione a sensore, preferibilmente LED, aumenta la visibilità e scoraggia comportamenti sospetti. Durante i periodi di attività intensa nella zona dei furti, conviene lasciare sempre accese le luci esterne durante la notte.

Installare videocamere con visione notturna avanzata La videosorveglianza moderna rappresenta oggi una delle difese più efficaci contro furti e intrusioni, soprattutto quando integrata con tecnologie intelligenti di rilevamento e analisi. La scelta del dispositivo giusto aumenta non solo la sicurezza percepita, ma anche l’utilità delle immagini per eventuali indagini delle Forze dell’Ordine: una videocamera ad alta risoluzione può infatti fare una notevole differenza nell’identificazione dei responsabili.

Per la protezione degli spazi esterni IMOU raccomanda IMOU AOV Dual , una videocamera dual-lens progettata per garantire un controllo perimetrale completo. Offre un ampio angolo di visione, colori nitidi anche durante la notte, algoritmi AI per il riconoscimento di persone e veicoli e comprende una luce di avvertimento rossa e blu , pensata per scoraggiare i malintenzionati. La presenza della SIM integrata permette alla videocamera di funzionare anche in assenza di Wi-Fi, assicurando continuità operativa in ogni situazione. È ideale per giardini, vialetti, parcheggi e accessi esterni.

, una videocamera dual-lens progettata per garantire un controllo perimetrale completo. Offre un ampio angolo di visione, colori nitidi anche durante la notte, algoritmi AI per il riconoscimento di persone e veicoli e comprende una , pensata per scoraggiare i malintenzionati. La presenza della permette alla videocamera di funzionare anche in assenza di Wi-Fi, assicurando continuità operativa in ogni situazione. È ideale per giardini, vialetti, parcheggi e accessi esterni. Per gli ambienti interni, la scelta consigliata è la IMOU Ranger Dual 6MP , dotata di doppia ottica 3MP+3MP, tecnologia IMOU SENSE , motorizzazione silenziosa, sirena integrata, faretto attivabile e funzioni avanzate di rilevamento (suoni anomali, presenza umana, animali domestici). Lo smart tracking , la modalità privacy e la visione notturna evoluta la rendono perfetta per ingressi, soggiorni, zone di passaggio e ambienti sensibili della casa.

Utilizzare il controllo remoto tramite app Le applicazioni mobili permettono di monitorare in tempo reale abitazioni e attività commerciali. IMOU Life, per esempio, consente la gestione delle telecamere anche da remoto, ovunque ci si trovi, con notifiche intelligenti e accesso live protetto da autenticazione sicura.

Scegliere la migliore archiviazione video: Cloud o NVR – Cloud IMOU : garantisce salvataggio immediato off-site, protezione in caso di furto o danneggiamento della videocamera, accesso alle registrazioni da smartphone in qualunque momento. – NVR (Network Video Recorder) : ideale per chi desidera un’infrastruttura locale completa, soprattutto per attività commerciali, uffici o abitazioni con più telecamere. Offre spazio elevato e registrazione continua.

– Scheda Micro SD (interna alla videocamera, quando supportata) Rappresenta un compromesso sicuro e immediato per chi preferisce avere un’archiviazione dei filmati in locale. La soluzione Micro SD è semplice da installare e permette di scegliere grazie alla presenza sul mercato di Micro SD di diversa capacità quella più adatta al proprio uso. È particolarmente indicata per chi vuole una registrazione locale economica senza dipendere dal Cloud oppure da un NVR.

Integrare sistemi di allarme e sensori L’abbinamento tra videocamere, allarmi sonori, sensori porta/finestra e rilevatori di movimento crea un ecosistema che riduce drasticamente le finestre temporali di intrusione. Una casa realmente protetta è una casa in cui la tecnologia dialoga in modo coordinato.

IMOU mette a disposizione anche un kit di allarme intelligente (Home Alarm Kit) , pensato per lavorare in sinergia con le videocamere del brand. Il sistema comprende diversi sensori modulari, installabili rapidamente e senza modifiche strutturali:

Sensori porta/finestra : rilevano l’apertura immediata dei punti di ingresso, attivando l’allarme e inviando notifiche in tempo reale sull’app. Ideali per portoncini, finestre, balconi, basculanti e accessi secondari. • Rilevatori di movimento PIR : distinguono i movimenti umani da quelli di animali domestici ed evitano i falsi allarmi. Perfetti per ingressi, corridoi, sale e zone di passaggio. • Sirena interna ad alta potenza : un deterrente immediato che entra in funzione quando viene rilevata un’anomalia, utile sia in abitazioni sia in attività commerciali. • Hub centrale IMOU : coordina tutti i sensori e permette di gestire l’intero sistema dall’app IMOU Life, con scenari personalizzabili e modalità arm/disarm automatiche.

Questi dispositivi, combinati con videocamere esterne come IMOU AOV Dual e interne come IMOU Cruiser SE, consentono di creare una protezione stratificata, proattiva e sempre controllabile da remoto.

Evitare di comunicare assenze e viaggi sui social Una prudenza spesso sottovalutata. Meglio condividere foto e contenuti al rientro, evitando di rivelare in anticipo che l’abitazione è vuota.

Collaborare con vicini e familiari Un controllo incrociato, anche informale, può fare la differenza. Chiedere a qualcuno di fiducia di ritirare posta e pacchi aiuta a non rendere evidente l’assenza prolungata. Una buona soluzione può essere quella di creare un gruppo di segnalazione su Whatsapp, sistema veloce e rapido per allertare il vicinato.

Simulare la presenza in casa Timer per luci, prese intelligenti, tende automatizzate e dispositivi smart home creano un effetto “abitazione vissuta” che scoraggia le intrusioni.

Verificare l’aderenza alla normativa vigente Chi installa videocamere deve rispettare precise indicazioni legali: – Le telecamere private devono essere orientate esclusivamente su spazi di proprietà o pertinenza, evitando di riprendere aree pubbliche o proprietà altrui. – È obbligatorio esporre l’apposito cartello di informativa “area videosorvegliata” in modo visibile e prima del raggio di azione delle telecamere, aggiornato alle ultime norme di Legge. – Le registrazioni devono essere conservate per un tempo coerente con le esigenze di sicurezza e non eccedere il necessario (generalmente 24-72 ore). – Per attività commerciali e imprese valgono ulteriori obblighi in tema di privacy interna e gestione delle immagini.

Soluzioni IMOU per la sicurezza a 360 gradi

IMOU progetta dispositivi smart pensati per semplificare la sicurezza quotidiana con tecnologia AI, installazione intuitiva e integrazione cloud.

“ Il periodo natalizio è uno dei momenti più critici dell’anno in tema di sicurezza, ma bastano piccoli accorgimenti e le tecnologie giuste per ridurre in modo significativo i rischi. Con questo Vademecum vogliamo fornire a famiglie e professionisti uno strumento semplice, chiaro e immediato per proteggere ciò che conta ” dichiara Andrea Battaglia , Sales Director per Italia, Grecia, Albania, Cipro e Malta di IMOU .

Per accompagnare famiglie e attività commerciali verso un Natale più sereno, IMOU propone alcune delle sue soluzioni più avanzate e affidabili.

IMOU AOV Dual – Sicurezza perimetrale senza interruzioni La videocamera dual-lens progettata per proteggere ingressi, giardini e perimetri anche nelle serate più buie dell’anno. L’illuminazione di avvertimento rossa e blu, insieme alla SIM integrata per operatività anche senza Wi-Fi, la rende una scelta ideale per chi desidera una difesa sempre attiva durante le festività.

La videocamera dual-lens progettata per proteggere ingressi, giardini e perimetri anche nelle serate più buie dell’anno. L’illuminazione di avvertimento rossa e blu, insieme alla SIM integrata per operatività anche senza Wi-Fi, la rende una scelta ideale per chi desidera una difesa sempre attiva durante le festività. IMOU Ranger Dual 6MP – Controllo intelligente degli interni Pensata per la protezione degli ambienti domestici, offre una doppia ottica ad alta risoluzione, funzioni smart evolute e la capacità di seguire automaticamente i movimenti sospetti. Perfetta per chi lascia la casa incustodita per qualche giorno o per chi vuole monitorare gli spazi interni mentre festeggia altrove.

Tutte le soluzioni IMOU supportano la registrazione cloud, l’archiviazione su NVR e si integrano con l’ecosistema di sicurezza del brand, offrendo un monitoraggio continuativo anche durante le festività, quando la tranquillità è il regalo più atteso.