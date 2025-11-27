NBA 2K26 Stagione 3

Dai il benvenuto all’inverno con nuove ricompense stagionali per La mia CARRIERA e MyTEAM mentre NBA 2K26: MyTEAM arriva su mobile questo venerdì.

2K ha annunciato oggi che la Stagione 3 di NBA 2K26 e NBA 2K26: MyTEAM Mobile saranno disponibili a partire da questo venerdì, 28 novembre.

La Stagione 3 di NBA 2K26 introduce nuove ricompense festive, contenuti e sfide per La mia CARRIERA, MyTEAM e The W. I giocatori potranno mettersi in mostra, dentro e fuori dal campo, insieme all’atleta di copertina della Stagione 3, Cade Cunningham, e alla sua “MotorCade”. La colonna sonora della Stagione 3 è curata da PlaqueBoyMax e include il suo brano “Yea Yea” presente sia nel gioco che nel trailer qui disponibile:

https://youtu.be/0oVZ6u2YR5Q

Gli ultimi aggiornamenti e le nuove ricompense includono:

La mia CARRIERA: I giocatori avranno la possibilità di vivere una stagione a tema invernale ricca di ricompense da sbloccare, tra cui il Jetpack di livello 18 (Gen 9), la Jingle Beard di livello 29, tutte e quattro le varianti di colore della maglia da basket No Limit di Master P., il Pacchetto Combo New Balance di livello 37, la mascotte Chill Ginger di livello 39 e molto altro.

Concedetevi una vacanza dal freddo tornando nella Sunset Beach di , dove all’ombra di un imponente vulcano, vicino a un acquario gigantesco e a un fiume lento in stile resort, potrete riscaldarvi e mettere in mostra le vostre abilità. MyTEAM: Le ricompense della Stagione 3 partono con un Kyle Kuzma Rubino al Livello 1, che può evolversi fino a 91 TOT, e che raggiunge il picco al Livello 40 con un Anthony Edwards Opale Lux. Tra gli altri contenuti in evidenza ci sono: Jalen Duren Ametista al Livello 10, Kyrie Irving Diamante al Livello 20, Allenatore Rick Carlisle Diamante Rosa al Livello 28, Alonzo Mourning Diamante Rosa al Livello 30 e Paige Bueckers Opale Lux al Livello 35.

Pacchetto Pro Pass Stagione 3, oltre a ricompense premium come la No Limit Chain e la maglia al livello 3, la Maschera da Sci Crews, la Giacca Puffery al livello 6 (Gen 9) e la mascotte Ginger G.O.A.T al livello 39.

2K Beats: la Stagione 3 propone nove nuove tracce in-game selezionate da PlaqueBoyMax, tra cui “Yea Year” e “5Star” dal suo livestream di settembre “In The Booth” con Rob49 e Veeze. Per i fan dell’iconica musica di 2K, la playlist ufficiale Greatest Hits sarà disponibile su Spotify e Apple Music questo venerdì, 28 novembre.

Per tutti i dettagli sulla Stagione 3 di NBA 2K26, consulta l’ultimo Courtside Report. NBA 2K26 è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.