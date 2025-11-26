Z890 AORUS TACHYON ICE domina le prestazioni DDR5 globali, frantumando il record mondiale a DDR5-13530

GIGABYTE annuncia con orgoglio un altro storico traguardo nel mondo dell’overclock estremo. In una spettacolare dimostrazione di eccellenza ingegneristica e innovazione collaborativa, l’élite dell’overclock Sergmann, insieme allo storico overclocker GIGABYTE HiCookie, ha demolito il record mondiale di velocità della memoria DDR5, superando la soglia dei 13.000 MT/s e raggiungendo l’incredibile valore di 13.530 MT/s — la velocità di memoria più alta mai ottenuta sul pianeta.

Leggi anche Nuovo Firmware per il monitor GIGABYTE MO27Q28G

Questo traguardo rivoluzionario è stato reso possibile dalla rivoluzionaria scheda madre GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE, abbinata a moduli di memoria Corsair all’avanguardia e ai processori Intel Core Ultra (Serie 2), creando la trifetta definitiva della tecnologia ad altissime prestazioni.

“La Z890 AORUS TACHYON ICE rappresenta l’apice dell’ingegneria delle schede madri, una testimonianza della nostra incessante ricerca della perfezione prestazionale. Questo record mondiale conferma la nostra visione: quando si rifiuta di scendere a compromessi su design, alimentazione e innovazione, non ci si limita a competere per i record, li si conquista.” ha dichiarato Jackson Hsu, Director of Motherboard Division di GIGABYTE.

Progettata esclusivamente per chi rifiuta i compromessi, la scheda madre Z890 AORUS TACHYON ICE si è affermata come la forza dominante nell’overclock competitivo. Non è solo hardware — è un'arma da prestazioni progettata per conquistare record mondiali.Caratteristiche rivoluzionarie includono:• Design di alimentazione completamente digitale avanzato: fornisce un’energia ultrastabile e pulita che alimenta velocità da record.• Arsenale professionale per l’overclock: tasti di scelta rapida intuitivi, interruttori di precisione e rilevamento della tensione in tempo reale per un controllo totale.• DNA da prestazioni estreme: ogni circuito, ogni componente è ottimizzato per un unico scopo — la dominazione assoluta.

“Spingere la DDR5 fino a 13.530 MT/s sui processori desktop Intel Core Ultra (Serie 2) è un risultato spettacolare nel mondo dell’overclock. Il design del subsystem di memoria Intel e la stretta collaborazione con i partner dell’ecosistema hanno contribuito a portare le nostre piattaforme al vertice delle classifiche di overclock della memoria attraverso più generazioni di processori”, ha dichiarato Dan Ragland, Chief Overclocking Architect di Intel.

Il record mondiale DDR5-13530, raggiunto grazie alla potente combinazione di scheda madre GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE + moduli di memoria Corsair + processori Intel Core Ultra (Serie 2), rappresenta più che numeri — è la prova dell’impegno incrollabile di GIGABYTE nella leadership prestazionale e dimostra l’eccezionale capacità della piattaforma TACHYON di ridefinire i confini delle prestazioni computazionali.