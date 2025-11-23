20% di sconto su Split Fiction

Split Fiction è uno dei giochi più apprezzati del 2025 e, in occasione del Black Friday, è in promozione a 39,99 € (inizialmente 49,99 €). L'offerta è disponibile su tutte le principali piattaforme, tra cui Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Split Fiction è adatto a tutti i giocatori, dai più ai meno esperti. Grazie alla celebre funzione del Pass amici, è sufficiente una sola copia per giocare con un amico, a prescindere da dove vi troviate o dalla piattaforma in uso. Realizzato sull'incredibile scia creativa dei precedenti co-op dello studio, il gioco ha ricevuto ottime recensioni e venduto 4 milioni di copie solo nel primo mese. Split Fiction è stato anche nominato per quattro premi ai The Game Awards 2025, tra cui Miglior gioco per famiglie e Miglior multiplayer.

