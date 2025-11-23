20% di sconto su Split Fiction
Split Fiction è uno dei giochi più apprezzati del 2025 e, in occasione del Black Friday, è in promozione a 39,99 € (inizialmente 49,99 €). L'offerta è disponibile su tutte le principali piattaforme, tra cui Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.
Split Fiction è adatto a tutti i giocatori, dai più ai meno esperti. Grazie alla celebre funzione del Pass amici, è sufficiente una sola copia per giocare con un amico, a prescindere da dove vi troviate o dalla piattaforma in uso. Realizzato sull'incredibile scia creativa dei precedenti co-op dello studio, il gioco ha ricevuto ottime recensioni e venduto 4 milioni di copie solo nel primo mese. Split Fiction è stato anche nominato per quattro premi ai The Game Awards 2025, tra cui Miglior gioco per famiglie e Miglior multiplayer.
Continuate a leggere per saperne di più:
Split Fiction
Prezzo: Il gioco è disponibile al prezzo di 49,99 €, e un secondo giocatore può unirsi gratuitamente tramite il Pass amici.
Il gioco sarà in promozione a 39,99 € per tutto il periodo del Black Friday.
Descrizione: Nei panni di Mio e Zoe, in Split Fiction i giocatori attraverseranno incredibili mondi fantascientifici e fantasy, collaborando per superare ogni sfida mentre scoprono il potere di un'amicizia inaspettata. Hazelight, lo studio autore di It Takes Two (vincitore del premio Game of the Year 2021), porta la sua invincibile formula co-op verso nuove vette in Split Fiction, con un gameplay ancora più variegato.
Piattaforme: Attualmente disponibile in formato digitale e fisico su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Disponibile anche in formato digitale su PC tramite Steam ed Epic Games Store.