Pokémon Z-A: MegaZeraora e Megaevoluzione in arrivo

LEGGENDE POKÉMON: Z-A – MEGADIMENSIONE: IN ARRIVO MEGAZERAORA, LA MEGAEVOLUZIONE DEL POKÉMON FULMIRAPIDO

Oggi, The Pokémon Company International ha svelato nuovi dettagli su un Pokémon megaevoluto scoperto di recente e che farà la sua comparsa nei contenuti scaricabili a pagamento Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. Il Pokémon misterioso Zeraora è ora in grado di megaevolversi in MegaZeraora, sprigionando un enorme potere.

MegaZeraoraL'energia elettrica immagazzinata nel suo corpo è pari a dieci fulmini. Le protuberanze che ha sulla fronte, sul petto, sulla schiena e sul dorso delle mani sono i punti in cui l'energia elettrica è maggiormente concentrata. Queste protuberanze emettono costantemente un fascio di luce azzurro pallido.?

Categoria: Pokémon Fulmirapido?Tipo: ElettroAltezza: 1,5 mPeso: 44,5 kg

MegaZeraora farà la sua comparsa in Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, in arrivo il 10 dicembre 2025 su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Per ulteriori informazioni sui contenuti scaricabili Megadimensione visita il sito ufficiale di Leggende Pokémon: Z-A.