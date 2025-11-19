TALES OF BERSERIA REMASTERED A FEBBRAIO 2026

Bandai Namco ha annunciato oggi Tales of Berseria Remastered , il terzo titolo nel Tales of Remastered Project. Questo viaggio di vendetta carico di emozioni sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/v8_EEJcf3OA

Tales of Berseria Remastered è uno degli episodi più amati della serie Tales of e ha presentato ai giocatori Velvet Crowe, una ragazza la cui vita è stata devastata dal tradimento. In questa edizione rimasterizzata, i giocatori esploreranno ancora una volta una storia divisa tra emozioni e ragione, in cui Velvet e i suoi compagni dovranno eliminare ogni ostacolo sul loro cammino, mentre attraverseranno un mondo di legami emotivi e tradimenti. Velvet intende vendicare l'omicidio del fratello e dovrà quindi scegliere il proprio cammino per riuscirci.

Questa remaster offre nuovi aggiornamenti generali, come le icone delle destinazioni, la possibilità di attivare o disattivare gli scontri e l'accesso anticipato al Grade Shop, che faciliteranno la missione dei nuovi giocatori in questo classico JRPG d'azione. Il gioco include anche alcuni contenuti scaricabili della versione originale, tra cui costumi dei personaggi, oggetti bonus e altri extra molto apprezzati dai fan.

Tales of Berseria Remastered sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch.