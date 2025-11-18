Novità per Battlefield 6 e REDSEC 

Prova gratuita di Battlefield 6 entro la fine del mese

Oggi, Battlefield Studios ha lanciato nuovissimi contenuti stagionali per Battlefield 6 e Battlefield REDSEC, con l'uscita della Stagione 1 - Resistenza californiana. Il team ha anche rivelato che, più avanti nel mese, gli utenti potranno tuffarsi in Battlefield 6 grazie a una prova gratuita. Dal 25 novembre al 2 dicembre sarà disponibile una prova gratuita di Battlefield 6 con una selezione di 3 mappe e 5 modalità. Questa è la vostra occasione per provare l'adrenalinica guerra multigiocatore di Battlefield 6 gratuitamente per un'intera settimana.

Con l'aggiornamento di oggi di Resistenza californiana, chi possiede Battlefield 6 combatterà in un idilliaco quartiere della California del Sud su una nuovissima mappa chiamata Eastwood. Dai campi da golf alle ville di lusso, questo quartiere benestante è diventato adesso una zona di guerra. I soldati vivranno un'azione ad alta intensità in questo paesaggio un tempo tranquillo.

Sarà possibile anche tuffarsi in una nuova modalità frenetica chiamata Sabotaggio, in cui l'obiettivo è distruggere il maggior numero possibile di siti prima della fine del turno. Sabotaggio sarà disponibile su diverse mappe durante la sua finestra a tempo limitato, incluse le nuove mappe della Stagione 1, Eastwood e Blackwell Fields.

Battlefield REDSEC amplia inoltre l’offerta con nuovissimi contenuti gratuiti che saranno rilasciati oggi. Guanto d'arme riceve una nuova missione, mentre a Fort Lyndon potrete trovare i depositi dei superstiti da scassinare in Battle Royale.

Per chi padroneggia Portal, l'aggiornamento Resistenza californiana ha trasformato questo set di strumenti in una vera e propria sandbox, una tela completamente bianca che offre ai creatori più libertà che mai per progettare e personalizzare esperienze indimenticabili.

Infine, con l'aggiornamento sarà disponibile l'evento a tempo limitato Resistenza californiana, che sarà disponibile per tutta la durata dell'omonima fase, sia su Battlefield 6 che gratuitamente su REDSEC. Questo evento includerà un Tracciato bonus, che potrà essere completato contemporaneamente al Pass battaglia della Stagione 1.

I dettagli completi sull'aggiornamento Resistenza californiana sono disponibili nel seguente post del blog qui. La fase finale della Stagione 1 inizia il 9 dicembre con Offensiva invernale, portando in gioco contenuti speciali a tema stagionale.

Panoramica di Resistenza californiana

Battlefield 6 Nuova mappa - Eastwood Nuova modalità - Sabotaggio Nuovo veicolo - Turfpro PTV Royal (Il veicolo più letale del campo da golf) Prova gratuita - Dal 25 novembre al 2 dicembre

Battlefield REDSEC Nuova missione Guanto d'arme - Rodeo Battle Royale - Nuovi depositi dei survivalisti

Contenuti condivisi tra Battlefield 6 e Battlefield REDSEC Prelievi battaglia - Armi rare localizzate in depositi di alto valore nelle mappe (All-out warfare, Battle Royale e Portal). I Prelievi battaglia debutteranno più avanti nella fase. Nuovo fucile a pompa - DB-12 Nuova arma da fianco - M357 Trait Nuovo accessorio - Fermo per la mano sottile



