GTA Online: getta le fondamenta del tuo successo in Nuovi annunci

Partecipa al programma VIP di Prix Luxury per ottenere un trattamento di favore sulle nuove proprietà in arrivo, ricevi Bonus da dirigenti per tutta la settimana, e altro ancora

C'è una grossa novità nel mercato degli immobili di lusso di Los Santos che sta riuscendo a conquistare i quartieri più esclusivi. Prix Luxury Real Estate ha piani molto ambiziosi e a dicembre proporrà prestigiose dimore senza eguali in questo redditizio mercato. Come membro del consorzio che supervisiona questi nuovi progetti, il signor Faber vede l'opportunità di incrementare i propri profitti e lui sa chi è la persona giusta per aiutarlo nei suoi propositi. Sgombera gli occupanti, procurati i materiali edili e motiva gli appaltatori in Nuovi annunci: tre nuove missioni ora disponibili in GTA Online che forniscono GTA$ e RP doppi (quadrupli per gli abbonati a GTA+). Aiuta a cambiare il panorama degli immobili di lusso di Los Santos completandole tutte per ricevere un trattamento di favore e uno sconto di 2.000.000 di GTA$ quando tutte quelle case finiranno sul mercato a dicembre. In più, questa settimana una serie di bonus per dirigenti aiuterà gli affaristi a mettere le mani su ancora più capitale e nell'arco del mese ci saranno molte altre opportunità che ti permetteranno di approfittare di bonus speciali e offerte per perseguire le tue ambizioni nel mondo del mattone.

Very Important Prix

Per debuttare col botto nella scena immobiliare di lusso di Los Santos, Prix Luxury Real Estate ha lanciato il suo programma Very Important Prix per far entrare nella propria élite i futuri proprietari più ambiziosi. Completa le tre missioni Nuovi annunci entro il 7 dicembre per raggiungere il livello oro e ricevere un bonus da 1.000.000 di GTA$ (che riceverai entro 72 ore dal completamento), il Maglione girocollo Rockstar nero e uno sconto di 2.000.000 di GTA$ sulle proprietà Prix Luxury Real Estate in arrivo a dicembre. Chi giocherà a GTA Online tra il 13 novembre e il 7 dicembre diventerà un VIP di livello nero. Potrai riscattare gratuitamente una Übermacht Revolter (sportiva) con l'elegante livrea monogramma Sessanta Nove all'autosalone Luxury Autos a Rockford Hills e ricevere in regalo una collezione di articoli di moda di alta gamma adatti al tuo status elevato:

Bonus per dirigenti

Dai il buon esempio come dirigente di alto livello o offri i tuoi servizi vestendo i panni di associato per ricevere GTA$ e RP tripli negli Incarichi e Sfide dei boss fino al 19 novembre. Consideralo un investimento sul tuo futuro: ti aiuteremo a finanziare il tuo stile di vita sfacciato e a mettere le mani su una serie di immobili degni dei veri membri dell'élite.Completa tre Incarichi e Sfide dei boss per avere la Giacca smoking LS e 100.000 GTA$, completando la sfida settimanale.

Ufficio gratuito

Non lasciare delle magnifiche scrivanie a marcire! Questa settimana puoi farne buon uso, riscattando gratis l'ufficio della Lombank ovest. Diventa un CEO assetato di affari, che gira in limousine e jet privati con accesso alla rete della SecuroServ, agli Incarichi e Sfide dei boss e a molto altro ancora. Preferisci un'altra location per i tuoi affari? Fino al 19 novembre tutti gli altri uffici sono scontati del 50% insieme alle relative migliorie e modifiche e ai loro garage.

Nuova livrea per l'Übermacht Sentinel GTS

Fatti notare con la nuova livrea Cel shading per l'Übermacht Sentinel GTS (sportiva): è disponibile per l'acquisto in tutte le officine delle ville. In alternativa, potrai acquistare l'auto già accessoriata con questa livrea direttamente dalla vetrina dell'autosalone Luxury Autos. SUGGERIMENTO: sblocca il prezzo speciale di questa auto sportiva da urlo completando una consegna per QuickiePharm

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita Esportazione veicoli e nelle missioni per veicoli speciali

Ruba i veicoli più desiderati di Los Santos e dei suoi dintorni per riempire il tuo magazzino veicoli e personalizzali per soddisfare i capricci di clienti privati, autosaloni e venditori specializzati. Alla loro consegna otterrai GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita Esportazione veicoli (Import/Export) per tutta la settimana.Usa il computer del magazzino veicoli per visitare il sito di Ad-Hawk Autos e vendere veicoli singoli o intere collezioni. Puoi anche sfruttare il terminale del tuo ufficio per accedere a SecuroServ e avviare le missioni per veicoli speciali, che frutteranno GTA$ e RP doppi fino al 19 novembre.

GTA$ tripli nei salari di associati e guardie, e altro

Lascia che i tuoi amici e i tuoi compagni di squadra si uniscano alla tua organizzazione: associati e guardie otterranno GTA$ tripli per i prossimi sette giorni. In più, questa settimana farà il suo debutto una nuova serie di combattimenti della comunità, che includerà [JMD] Snipers Vs Runners di Mateo_Dash. Una squadra di trafficanti si lancerà in uno spericolato parkour per schivare trappole mortali e cecchini e conquistare una serie di veicoli armati: gli sforzi di tutti i giocatori saranno ricompensati con GTA$ e RP doppi. In più, potrai goderti una selezione di gare multiveicolo a trasformazione casuale nella serie in evidenza. Frutteranno tutte GTA$ e RP doppi!

Questa settimana, gioca a GTA Online gratis su PS5 o Xbox Series X|S

Questa settimana, chi possiede una console di ultima generazione potrà godersi GTA Online senza aver bisogno di un abbonamento a PS Plus o a Game Pass Essential. Prova veicoli speciali con prestazioni da urlo disponibili solo da Hao's Special Works, approfitta di qualità video superiore, fedeltà impeccabile, prestazioni migliorate, tre modalità grafiche ricche di dettagli e di molto altro ancora. Scarica GTA Online e gioca gratis su PlayStation 5 o Xbox Series X|S fino al 17 novembre.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Vapid Riata (fuoristrada) | Pegassi Esskey (moto) | BF Bifta (fuoristrada) | Dinka Jester (sportiva) | Coil Brawler (fuoristrada)

Autosalone Luxury Autos

Übermacht Sentinel GTS (sportiva) con la nuova livrea Cel shading | Übermacht Revolter (sportiva) con la livrea monogramma Sessanta Nove a tempo limitato

Nell'Autoraduno di LS e altro questa settimana...

Veicolo di prova premium HSW (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Benefactor Stirling GT (sportiva classica) Veicolo trofeo: piazzati tra i primi 2 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per ottenere l'Annis RE-7B (supercar). Nell'area di prova: Enus Cognoscenti (berlina) | Enus Super Diamond (berlina) | Vulcar Warrener (berlina) Ruota fortunata: Declasse Tahoma Coupe (muscle car)

SCONTI

Imponte Nightshade (muscle car) – 50% di sconto

Benefactor Schafter LWB (blindata) (berlina) – 50% di sconto

Benefactor Schafter LWB (sportiva) – 50% di sconto

Benefactor Schafter V12 (blindata) (berlina) – 50% di sconto

Benefactor Schafter V12 (sportiva) – 50% di sconto

Enus Cognoscenti 55 (blindata) (berlina) – 50% di sconto

Enus Cognoscenti 55 (berlina) – 50% di sconto

Gallivanter Baller LE (blindata) (SUV) – 50% di sconto

Lampadati Corsita (sportiva) – 30% di sconto

Karin Hotring Everon (sportiva) – 30% di sconto

Pfister Growler (sportiva) – 30% di sconto

Buckingham Vestra (aereo) – 30% di sconto

Pegassi Monroe (sportiva classica) – 30% di sconto

Dinka Marquis (barca) – 30% di sconto

Maxwell Asbo (compatta) – 30% di sconto

Declasse Tampa (muscle car) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Lanciagranate EMP compatto (50% di sconto) | Mitra tattico (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Carabina d'ordinanza | Doppietta a canne mozze | Pistola mitragliatrice | Machete | Mine di prossimità | Tubi bomba | Gas lacrimogeno | Mazza da baseball (gratis)