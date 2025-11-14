Black Friday 2025: ECOVACS annuncia sconti anticipati fino al 53%

Sconti su una selezione di robot per la pulizia della casa

In occasione del Black Friday 2025, ECOVACS presenta in anteprima una selezione esclusiva dei suoi robot per la pulizia della casa a prezzi mai visti, con risparmi fino a 700 euro. La gamma ECOVACS ROBOTICS offre soluzioni innovative per ogni esigenza: dalla pulizia dei pavimenti a quella delle finestre, per chi cerca efficienza, design e praticità anche negli spazi più ridotti.

In attesa di scoprire tutti i prodotti in promozione, ecco i modelli già scontati:

DEEBOT X9 PRO OMNI

Il DEEBOT X9 PRO OMNI combina la tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) con il sistema di lavaggio OZMO ROLLER, offrendo una potenza di aspirazione di 16.600 Pa e una pressione di lavaggio di 3.700 Pa. Grazie al sistema ZeroTangle 3.0, TruEdge 2.0 e sensori 3D, pulisce efficacemente ogni angolo e previene grovigli di capelli. L’intelligenza artificiale AIVI 3D 3.0 riconosce ostacoli in tempo reale, mentre la stazione OMNI aggiornata gestisce lavaggio, asciugatura e svuotamento automatico per una pulizia senza pensieri. Dal 10 novembre e fino al 1° dicembre, il DEEBOT X9 PRO OMNI sarà acquistabile a 799€, con uno sconto del 47% sul prezzo di listino di 1.499€.

DEEBOT T80 (in nero)

DEEBOT T80 è dotato di tecnologia OZMO ROLLER per una pulizia profonda e continua, ZeroTangle 3.0 certificato TÜV per evitare grovigli di peli e capelli, e navigazione intelligente AIVI 3D 3.0 Omni-Approach. Con una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e modalità “Carpets First”, garantisce risultati eccellenti su ogni superficie. Il design Gravity Field e la stazione OMNI compatta aggiungono un tocco di eleganza futuristica a qualsiasi ambiente.

La promozione per il DEEBOT T80 è già live e terminerà il 1° dicembre! Prezzo al dettaglio: € 1.099 - prezzo promozionale: € 499, per un risparmio di ben 600€.

DEEBOT mini

DEEBOT mini è il robot aspirapolvere compatto, silenzioso e colorato, perfetto per giovani professionisti e ambienti piccoli. Con una larghezza di soli 28,6 cm e la stazione OMNI più piccola di sempre, offre una potenza di aspirazione di 9.000 Pa e sistema OZMO Turbo 2.0 Rotating Mopping. Disponibile in diversi colori vivaci, funziona a soli 55 dB e integra tecnologie avanzate di navigazione e riduzione del rumore, per una pulizia profonda e discreta.

Dal 10 novembre al 1° dicembre, il DEEBOT mini sarà in promozione a 299€, con uno sconto del 40% sul prezzo di listino di 499€.

WINBOT MINI (in grigio e in beige)

WINBOT MINI, il robot lavavetri più compatto di ECOVACS, è ideale per finestre di ogni dimensione e forma. Con sistema di spruzzo a ultrasuoni, navigazione WIN-SLAM 3.0 e pulizia precisa dei bordi, raggiunge una copertura del 99,5% e garantisce risultati senza aloni. Il sistema di sicurezza a 9 livelli e la potenza di aspirazione di 7.500 Pa assicurano un funzionamento sicuro e affidabile. Disponibile nei colori grigio e beige.

La promozione per il WINBOT MINI (grigio e beige) è live dal 10 novembre al 1° dicembre: prezzo al dettaglio: € 299 - prezzo promozionale: € 249

Stay tuned per scoprire tutti i prodotti in promozione dal 20 novembre.

