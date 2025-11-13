Con il servizio SMS Gateway di Skebby i messaggi arrivano direttamente nei gestionali aziendali

Un servizio flessibile e conforme alle normative più recenti che consente alle aziende di gestire la ricezione di SMS sui loro sistemi, grazie all’integrazione via API e a numeri virtuali ufficiali (VMN) assegnati dal MIMIT.

Leggi anche Assegno di inclusione, sms Inps a 360mila famiglie: nuove domande al via dal 1° luglio

Milano, 13 novembre 2025 - Con l’obiettivo di rendere sempre più semplice e integrata la comunicazione tra aziende e clientela, Skebby, piattaforma italiana leader nei servizi di mobile marketing, propone il servizio di ricezione SMS Gateway, che permette ora alle imprese di ricevere i messaggi direttamente sui loro software gestionali o applicazioni.

Attraverso il servizio Ricezione SMS via Gateway, infatti, le aziende possono integrare la ricezione dei messaggi nei propri sistemi tramite API, oltre a poterli gestire anche dalla piattaforma online di Skebby, garantendo la massima flessibilità. I messaggi ricevuti possono essere inoltrati automaticamente via e-mail o su server, organizzati con regole personalizzate e risposte automatiche basate su parole chiave o contenuti specifici.

Il servizio si basa su numeri mobili virtuali (VMN) assegnati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che Skebby è ufficialmente autorizzata ad attribuire ai propri clienti. Questi numeri sono necessari per inviare e ricevere SMS in modo conforme alle disposizioni della Delibera AGCOM n. 12/23/CIR.

La soluzione per la Ricezione SMS tramite Gateway di Skebby consente alle aziende di ottimizzare l’efficienza operativa e migliorare la qualità del servizio ai clienti, garantendo semplicità d’uso e piena conformità alla normativa italiana in materia.

“L'abilitazione alla ricezione di SMS consente di instaurare una comunicazione bidirezionale tra aziende e clienti diretta e facilmente automatizzabile”, commenta Alessandro Pogliani, Marketing Manager di Skebby. “Con il nostro servizio SMS via Gateway mettiamo a disposizione delle imprese un canale sicuro, performante e velocemente integrabile con i propri sistemi. La nostra esperienza specifica, le autorizzazioni ufficiali e le certificazioni ottenute ci consentono di fornire soluzioni di comunicazione mobile capaci di combinare efficienza, affidabilità e conformità normativa”.