È ora di scatenarsi nell’evento Supersonico in arrivo su Apex Legends: Adrenalina!

Preparatevi a infrangere la barriera del suono nel nuovissimo evento Supersonico di Apex Legends: Adrenalina, in programma dal 18 novembre al 16 dicembre. Durante Supersonico, Jolly riceve una scarica di adrenalina con una versione aggiornata della mappa di Olympus, un R-99 mitico lancia-missili e delle jolly potenziate per aiutare le Leggende a superare e battere i loro avversari.

Guardate il nuovo trailer dell’evento Supersonico qui: https://www.youtube.com/watch? v=pHabhpaX8NQ

Olympus in modalità Jolly Pronti per una nuova mappa Jolly? Raggiungete il massimo delle performance su Olympus, ora arricchita da nuovi elementi per la modalità Jolly: più zipline, più cannoni gravitazionali e più modi per spiccare il volo e vincere i combattimenti.

R-99 mitico: Birds of Prey Provate la scarica di potenza con Birds of Prey: il nuovo R-99 mitico, ispirato a Valkyrie, è disponibile nelle capsule assistenza di Rampart. I giocatori che colpiscono ripetutamente il loro bersaglio attivano l’abilità Missile Volley, che lancia automaticamente missili in grado di seguire il bersaglio. Birds of Prey offre anche un bonus aggiuntivo alla velocità di movimento, per consentire alle Leggende di continuare ad attaccare.

Nuovi potenziamenti Jolly per dominare movimento e velocità Burning Rubber lascia scie di fuoco che bruciano i nemici al vostro passaggio. Extra Zippy ricarica gli scudi e aumenta la velocità su zipline e teleferiche. Individuate i nemici sia in aria che a terra con Eyes in the Sky e the Quick and the Dead. Get Up and Go garantisce scatti di velocità dopo rianimazioni in extremis, mentre Along for the Slide offre scivolate più veloci e più lunghe.

Oggetti cosmetici esclusivi a tempo limitato Sfoggiate uno stile high-tech ed esclusivo con le Skin Leggendarie per Horizon, Crypto, Sparrow, Mirage e Catalyst, oltre alle armi abbinate, tutte disponibili come possibili ricompense nei pacchetti dell’evento Supersonico. Le Leggende possono sbaragliare i nemici con l'arma da mischia Universale Death Duet, un set di due katane.



Apex Legends: Adrenalina è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, e PC tramite l’EA App, Epic Game Store e Steam.