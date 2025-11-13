Guida ai Regali PlayStation 2025

Sony Interactive Entertainment celebra le festività in arrivo con una selezione di giochi, Accessori e nuove esperienze pensate per tutti i giocatori. Ecco la Guida ai Regali per le Festività 2025 di PlayStation, con una selezione di titoli imperdibili, accessori innovativi e nuove esperienze di gioco.

Quest’anno, Sony Interactive offre ai giocatori ancora più modi per vivere momenti “imperdibili”, che appassioneranno sia i gamer esperti sia chi si avvicina per la prima volta al mondo PlayStation. A cinque anni dal lancio, PlayStation 5 continua a offrire un’esperienza di gioco unica con migliaia di titoli.

Dallo scorso anno, PlayStation 5 Pro rappresenta il modo più spettacolare di giocare su console PlayStation, grazie a una grafica 4K potenziata, gameplay più fluido e oltre 100 titoli PS5 Pro Enhanced già disponibili per i giocatori.

Novità di questa stagione è il bundle PS5® Console – Fortnite Flowering Chaos, disponibile dal 21 novembre che permette ai giocatori di immergersi in Fortnite e potenziare la propria esperienza con contenuti bonus e valuta di gioco aggiuntiva.

Disponibile anche per il pre-order in vista del lancio previsto per la primavera 2026 è il nuovo libro da collezione PlayStation: The First 30 Years, che offre ai giocatori uno sguardo esclusivo a prototipi mai visti, bozzetti concettuali e modelli di design che hanno influenzato lo sviluppo dell’hardware di Sony Interactive Entertainment.

I titoli imperdibili di quest’anno

La lineup di giochi per le festività 2025 offre una serie di avventure indimenticabili, dai titoli con nuovi e originali personaggi agli aggiornamenti dei franchise più celebri.

Ghost of Yotei - Ampi spazi da esplorare, meccaniche di combattimento complesse e una misteriosa mercenaria solitaria di nome Atsu, assetata di vendetta, tra i suggestivi paesaggi del Giappone del XVII secolo.

Death Stranding 2: On the Beach – Dal leggendario creatore Hideo Kojima, questo action adventure open-world porta i giocatori a intraprendere una missione di connessione umana per salvare l’umanità dall’estinzione.

Astro Bot – Avventura spaziale, adatta a tutta la famiglia, con protagonista un adorabile eroe robotico impegnato a salvare il proprio equipaggio disperso e a ricostruire la nave madre PlayStation 5.

Battlefield 6 – L’ultimo capitolo della celebre serie offre ai giocatori un’esperienza di combattimento ricca di azione.

Anche i giocatori PC potranno quest’anno immergersi nelle nuove esperienze PlayStation con Days Gone e Lost Soul Aside, disponibili anche su console PS5®.

Ancora più modi di giocare con PlayStation Plus e gli accessori PS5

Sony Interactive Entertainment ha arricchito l’esperienza di gioco offrendo nuove opportunità, tra cui lo streaming cloud, una gamma di accessori per i giocatori PS5 e nuove opzioni per i giocatori su PC.

E’ possibile trovare giochi, console, accessori PlayStation e molto altro su direct.playstation.com ( dove disponibile), oltre che presso rivenditori selezionati.

PlayStation Plus Un servizio di abbonamento ai giochi completo e dal grande valore: PlayStation Plus amplia l’esperienza di gioco offrendo l’accesso a centinaia di titoli nei livelli Extra e Premium, insieme a un’opzione di cloud streaming per gli utenti Premium. Tra i blockbuster disponibili nel Game Catalog figurano The Last of Us Part II, Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 e Hogwarts Legacy. Tutti gli abbonati a PlayStation Plus hanno accesso a giochi mensili, sconti esclusivi, multiplayer online e altri vantaggi, a seconda del piano scelto.



PlayStation Portal remote player

Giocare ai titoli per console da remoto è sempre più popolare e PlayStation Portal remote player porta l’esperienza PS5 direttamente nel palmo delle tue mani. È perfetto per i giocatori che devono condividere la TV del soggiorno o che desiderano semplicemente giocare ai titoli PS5 da un’altra stanza.Sono inoltre disponibili nuove opzioni di colore, tra cui Midnight Black.

Cuffie wireless PULSE Elite Queste cuffie offrono un audio nitido e immersivo durante il gioco grazie ai driver magnetici planari, gli stessi utilizzati nelle cuffie audio di fascia alta per ingegneri del suono professionisti. Queste cuffie offrono un audio nitido e immersivo durante il gioco grazie ai driver magnetici planari, gli stessi utilizzati nelle cuffie audio di fascia alta per ingegneri del suono professionisti.



Dispongono di un microfono retrattile con riduzione del rumore potenziata dall’intelligenza artificiale, che garantisce una comunicazione chiara con gli amici.Sono compatibili con PS5, PC, Mac e dispositivi con supporto Bluetooth, e disponibili nelle colorazioni bianco e Midnight Black.

Auricolari wireless PULSE Explore I primi auricolari wireless firmati PlayStation p ermettono ai giocatori di godere di un audio di gioco realistico e immersivo anche in movimento, grazie ai driver magnetici planari di alta qualità, ai doppi microfoni con riduzione del rumore potenziata dall’IA per filtrare i rumori di fondo. La confezione include una custodia di ricarica.



Disponibili nelle colorazioni bianco e Midnight Black.

PlayStation VR2 PS VR2 è il primo visore per realtà virtuale di PlayStation a integrare tracciamento oculare, feedback del visore, visuale trasparente, oltre a grilletti adattivi e feedback aptico tramite il controller PS VR2 Sense. In questa stagione delle feste, i giocatori possono immergersi negli ultimi titoli per PS VR2, tra cui Lumines Arise e Hotel Infinity. Grazie all’adattatore PS VR2 per PC, è inoltre possibile accedere alla vasta libreria di esperienze VR di Steam.

Cover per PS5 e controller wireless DualSense™ Personalizza ulteriormente il tuo setup di gioco con i controller wireless DualSense e le cover per PS5, disponibili in diversi colori, tra cui la nuova Chroma Collection, caratterizzata da tre design che brillano, scintillano e cambiano tonalità a seconda dell’angolazione: Chroma Pearl, Chroma Indigo e Chroma Teal. Tra le novità da non perdere in questa stagione ci sono il controller DualSense – Icon Blue Special Edition, ispirato alla storia di PlayStation, e il controller DualSense – Astro Bot Joyful Limited Edition.



Controller wireless DualSense Edge™ Disponibile nelle colorazioni bianco e Midnight Black, il DualSense Edge è il primo controller ad alte prestazioni completamente personalizzabile, progettato per offrire ai giocatori un’esperienza di gioco su misura, adattata al loro stile. È compatibile sia con PS5 sia con i titoli PC supportati.

