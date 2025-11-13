Black Friday anticipato con Reolink, dal 13 al 19 novembre
Promozioni esclusive sui modelli più apprezzati
Reolink apre in anticipo la stagione degli acquisti autunno-inverno con i suoi saldi di Black Friday, offrendo tranquillità prima della corsa agli sconti.
Dal 13 al 19 novembre, gli utenti potranno approfittare delle offerte anticipate su Reolink e Amazon , con sconti ai livelli del Black Friday. Durante questo periodo saranno disponibili promozioni esclusive sui principali sistemi di sicurezza Reolink, tra cui Altas PT Ultra, la videocamera panoramica a 360° con funzione Pan&Tilt Duo 3 PoE, dotata di doppio obiettivo e risoluzione da 16 MP UHD, TrackMix WiFi, una videocamera 4K dual-lens con connettività Wi-Fi 6 e Video Doorbell-PoE, un videocitofono 2K+ cablato con connessione stabile PoE e rilevamento intelligente di persone e movimenti.
Registrazione continua, sicurezza costante – Altas PT Ultra
Ciò che distingue Altas PT Ultra è la sua straordinaria autonomia. Con una sola ricarica, questa videocamera 4K a batteria garantisce fino a otto giorni di registrazione continua, assicurando la protezione della tua proprietà senza la necessità di ricariche frequenti. La sua copertura panoramica a 360° offre una visione completa in ogni direzione, mentre la ColorX Night Vision cattura dettagli realistici anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con un prezzo originale di 199,99 €, è ora disponibile a 149,99 €.
Cattura ogni dettaglio, da ogni angolazione - Duo 3 PoE
Grazie alla risoluzione da 16 MP e al design a doppio obiettivo, Duo 3 PoE offre una straordinaria visione panoramica ultra-HD a 180 gradi, ottenuta tramite una fusione perfetta delle immagini catturate dalle due lenti. La videocamera visualizza inoltre le traiettorie di movimento in un’unica inquadratura, aiutando l’utente a comprendere ogni spostamento con un solo colpo d’occhio.Per chi necessita di una maggiore resistenza, Duo 3V PoE garantisce una protezione rinforzata antivandalo. Con un prezzo originale di 189,99 €, è ora disponibile a 132,99 €. Due visuali, un solo schermo - TrackMix WiFi
Dotata di un design a doppio obiettivo, la TrackMix WiFi mostra contemporaneamente una visuale grandangolare e una visuale ravvicinata su un unico schermo. Quando rileva un movimento, la videocamera segue e ingrandisce automaticamente il soggetto grazie alla funzione pan e tilt. È inoltre in grado di distinguere in modo intelligente persone, veicoli e animali, inviando avvisi in tempo reale solo quando realmente necessario.
Con un prezzo originale di 189,99 € è ora disponibile a 139,99 €.
Sicurezza intelligente della porta d'ingresso - Reolink Videocitofono - PoE
Questo campanello PoE consente di rispondere alla porta da qualsiasi luogo con video nitidi in 2K+ e avvisi di movimento istantanei e offre prestazioni stabili e un audio bidirezionale chiaro, in modo da poter vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale. L'ampia copertura orizzontale e il rilevamento intelligente consentono di individuare facilmente pacchi e persone. Inizialmente a 119,99 euro, ora è disponibile a 84,99 €.
Oltre al modello PoE, Reolink propone anche le varianti Reolink Video Doorbell - WiFi e Reolink Video Doorbell - Battery , pensate per chi cerca una soluzione smart e flessibile, facile da installare anche senza interventi elettrici. Entrambi i modelli offrono video in alta definizione, visione notturna avanzata, rilevamento intelligente del movimento e comunicazione bidirezionale in tempo reale, permettendo agli utenti di monitorare e rispondere ai visitatori ovunque si trovino, direttamente dallo smartphone. Ideali per chi vuole aumentare la sicurezza della propria casa con un dispositivo discreto, moderno e altamente performante.
I saldi anticipati di Black Friday di Reolink sono l’occasione perfetta per migliorare la sicurezza domestica sfruttando fin da oggi le promozioni su un’ampia selezione di videocamere e sistemi di sorveglianza — dai modelli a batteria a quelli Wi-Fi e PoE cablati — tutti disponibili con gli stessi sconti previsti per il Black Friday ufficiale.