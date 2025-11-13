Snapchat presenta Comic Bitmoji 2D

Da sempre Bitmoji rappresenta un mezzo per aiutare le persone a esprimere ciò che le parole non riescono a fare. Dal suo esordio come strumento per creare avatar fumettistici è cresciuto fino a diventare un fenomeno globale, utilizzato ogni giorno da oltre 320 milioni di persone in tutto il mondo. Oggi, Bitmoji è integrato in molti delle modalità in cui ci connettiamo, sia all’interno che fuori dall’app di Snapchat – dai profili e la Snap Map, alle Lenti AR e agli adesivi nelle Chat, fino ai messaggi di testo o persino alle email.

Con l’evoluzione della community di Snapchat e del mondo digitale, anche Bitmoji è cambiato. Nel 2023 Snap ha lanciato un nuovo avatar 3D, offrendo le funzionalità di personalizzazione più avanzate di sempre: da corporature e acconciature diverse, a dettagli più ricchi come trucco e lentiggini. Grazie a questi aggiornamenti gli Snapchatter hanno a disposizione più modi che mai per rappresentare sé stessi.

Tuttavia, molti membri della community di Snap provano un forte affetto per il loro avatar originale e sono nostalgici dello stile 2D da fumetto che lo caratterizzava, tanto che migliaia di utenti hanno chiesto di poterlo riavere. E sono stati ascoltati.

Snap presenta quindi Comic Bitmoji: a partire da oggi gli abbonati a Snapchat+ potranno attivare un nuovo stile che porta con sé il fascino degli avatar classici 2D, mantenendo però tutti i vantaggi dell’infrastruttura 3D attuale. Comic Bitmoji va pensato come un filtro per il proprio avatar: la stessa personalizzazione e le espressioni più amate, reinterpretate per richiamare quell’iconico look ispirato ai fumetti. Questa impostazione consentirà agli abbonati Snapchat+ di vedere tutti gli avatar Bitmoji nella loro app in 2D e, a breve, potranno inviare agli amici adesivi che riflettano lo stile selezionato.

Per gli Snapchatter, Bitmoji non è solo un avatar: rappresenta la propria identità digitale, il modo in cui ci si presenta agli amici, condivide gli stati d’animo e ci si rappresenta online. Con Comic Bitmoji 2D gli utenti hanno ancora più possibilità per esprimere se stessi, indipendentemente che si voglia abbracciare lo stile 3D più recente o tornare al look che ha dato inizio a tutto.