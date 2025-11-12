Goodnight Universe: trailer di lancio

NUOVO TRAILER PER IL PLURIPREMIATO GOODNIGHT UNIVERSE DI NICE DREAM E SKYBOUND GAMES

Guarda il mondo attraverso gli occhi di Isaac, un bambino di sei mesi davvero fuori dal comune.

Leggi anche Le edizioni fisiche di Goodnight Universe, disponibili per il pre-ordine

Lo sviluppatore Nice Dream™ e l’editore Skybound Games™ hanno oggi rilasciato un nuovo trailer di Goodnight Universe™, vincitore del premio Best International Game al SXSW Sydney e seguito di Before Your Eyes.

Il trailer è online all’indirizzo: Goodnight Universe | Official Launch Trailer

- https://youtu.be/TuGuy9VsDxs -

le edizioni fisiche di Goodnight Universe per Nintendo Switch 2 e PlayStation 5 saranno disponibili il 9 dicembre, i preordini sono già partiti presso selezionati rivenditori internazionali.

Le edizioni fisiche includeranno il gioco base, oltre ai codici digitali per la colonna sonora e un artbook con illustrazioni originali realizzate dal team di Nice Dream.