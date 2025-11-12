Sonic Collaboration DLC disponibile in PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC

Un nuovo DLC, con protagonista niente meno che Sonic the Hedgehog, arriva in PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC! Il leggendario crossover introduce alcuni contenuti esclusivi, tra cui nuovi costumi, altre statuine e livelli speciali per la collaborazione.

Il DLC aggiunge tre nuovi livelli ricchi di gameplay in stile Sonic, con grinding ad alta velocità, loop a 360 gradi e persino uno scontro finale contro un genio del male con 300 di QI, il Dr. Eggman. I livelli faranno attraversare ai giocatori alcuni percorsi ispirati alla "Green Hill Zone" di Sonic the Hedgehog, pieni di iconici nemici come Buzz Bomber o Moto Bug, e altri elementi di gameplay come molle e anelli turbo.

Fiondati subito a guardare il trailer di lancio:

https://youtu.be/1LXkQds_RUE

La collaborazione con Sonic the Hedgehog include anche 20 statuine collezionabili che rappresentano gli amati personaggi di Sonic, come Shadow e Tails, oltre a un costume di Sonic per Pac-Man e il leggendario costume di Pac-Land come bonus.

La Digital Deluxe Edition include PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC e tutti i contenuti indicati sopra. Il Sonic Collaboration DLC può essere acquistato anche separatamente.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC è disponibile per Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.