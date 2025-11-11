Il team di sviluppo di skate. ringrazia i giocatori

Aggiornamenti sul percorso in accesso anticipato

Il team di Full Circle ha pubblicato un nuovo blog degli sviluppatori in cui riflettono in modo diretto e trasparente sul percorso in accesso anticipato di skate. ad oggi, ringraziando i più di 20 milioni di giocatori che hanno esplorato San Vansterdam dal lancio. Il blog affronta anche le principali problematiche e dubbi dei giocatori e illustra gli aggiornamenti che Full Circle sta implementando nel gioco in risposta a tutti i feedback ricevuti.

Ecco una breve panoramica dei contenuti:

Regalo in-game per tutti i giocatori: Per ringraziare la community del suo supporto e della pazienza, tutti i giocatori riceveranno 2000 Tix e 500 San Van Bucks. Il regalo potrà essere riscattato in gioco dal 10 novembre al 2 dicembre.

Feedback dei giocatori e correzioni: Il team illustra i progressi fatti nella risoluzione dei problemi di softlock e di avanzamento, degli errori legati all’aggiornamento delle attività e dei miglioramenti generali alla stabilità del sistema.

Ottimizzazione dell'economia e della progressione: Sulla base dei feedback della community, i sistemi di economia e progressione di skate. sono stati ribilanciati, incluse le ricompense dello skate. Pass, le valutazioni e il valore degli oggetti premium, per rendere l'esperienza divertente, equa e sostenibile.

Aggiornamenti sulla Stagione 2: A partire dalla Stagione 2, i giocatori potranno aspettarsi circa 90 livelli per skate.Pass e ricompense maggiori in San Van Bucks (fino a 500 totali). Anche gli oggetti brandizzati e con licenza sono sotto revisione per aggiornamenti futuri.

Modifiche al rollover dei Tix: I Tix acquistati saranno ora trasferiti da una stagione all’altra, mentre i Tix non acquistati verranno trasferiti parzialmente. Il team continuerà ad ascoltare la community e a migliorare il sistema di rollover dei Tix da una stagione all’altra.

Aggiornamenti all’economia degli eventi: Dopo Skate-o-Ween, il prossimo evento Raccolta acero a 7 strati includerà modifiche pensate per migliorare l’equilibrio delle valute e la distribuzione generale delle ricompense.

