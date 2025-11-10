FUNKO POP! COLLABORAZIONE A TEMA “STRANGER THINGS”

Disponibile su Funko.com, i fan possono personalizzare le proprie figure da collezione con nuovi capi d’abbigliamento e accessori imperdibili, ispirati alla quinta e ultima stagione della serie cult di Netflix. Queste nuove feature di Pop! Yourself sono disponibili dal 6 novembre.

Funko, Inc., marchio globale leader della cultura pop, celebra la quinta e ultima stagione di Stranger Things con una nuova collaborazione dedicata a Pop! Yourself. L’esperienza di collezionismo personalizzato permette ai fan di creare figure su misura con abiti e accessori ispirati alla serie, presentati in un’esclusiva confezione in edizione limitata a tema Stranger Things, in vista dell’attesissima première su Netflix del 26 novembre.

Questa collaborazione Stranger Things è disponibile su Funko.com a partire dal 6 novembre e rappresenta il primo lancio globale della linea Funko Pop! Yourself. I fan potranno creare le proprie figure personalizzate utilizzando opzioni di personalizzazione ufficiali ispirate alla serie Netflix.

“In Funko cerchiamo sempre nuovi modi per rendere l’esperienza dei fan ancora più coinvolgente, e collaborare con Netflix per celebrare questa serie iconica è stata una scelta naturale” ha dichiarato Jen Hann, General Manager di Pop! Yourself presso Funko. “Abbiamo progettato l’esperienza Stranger Things per riflettere l’autenticità e la passione dei fan, e speriamo che in tutto il mondo sentano quel legame mentre creano le proprie figure personalizzate con questi accessori ispirati alla serie”.

Pop! Yourself è l’esperienza di collezionismo personalizzato di Funko che consente ai fan di trasformare sé stessi – o una persona cara – in una figura Pop! unica nel suo genere. I fan possono personalizzare ogni dettaglio, rendendolo un’idea regalo originale nel mercato in rapida crescita dei prodotti personalizzati.