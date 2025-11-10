Call of Duty: Black Ops 7 - lancio monumentale il 14 Novembre

Call of Duty: Black Ops 7 si prepara a un lancio monumentale il 14 novembre con 16 mappe multigiocatore e la più grande esperienza Zombi di sempre

Il nuovo capitolo della serie Black Ops debutterà con una ricca offerta di contenuti, tra cui nuove modalità, un'epica avventura Zombi nell'Etere Oscuro e un arsenale ampliato, con il pre-load disponibile dal 10 Novembre.

Leggi anche CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 - SVELATI I DETTAGLI TECNICI PER PC

La community di Call of Duty si prepari a un'immersione totale in una nuova era di combattimento. Call of Duty: Black Ops 7 sarà lanciato a livello mondiale il 14 novembre 2025. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S, e sarà incluso fin dal giorno del lancio per gli abbonati a piani selezionati di Xbox Game Pass.

Sviluppato da Treyarch, Black Ops 7 è destinato a ridefinire l'esperienza di gioco con un'enorme quantità di contenuti disponibili fin dal primo giorno, pensati sia per i veterani che per le nuove reclute.

Un'esperienza Multigiocatore senza precedenti:

Il multigiocatore di Black Ops 7 si lancia con un'offerta robusta e variegata, progettata per soddisfare ogni stile di gioco:

16 Mappe 6v6 al Lancio : I giocatori potranno esplorare 16 nuove e distintive mappe 6v6, ognuna creata con il gameplay adrenalinico e strategico che caratterizza la firma di Treyarch.

: I giocatori potranno esplorare 16 nuove e distintive mappe 6v6, ognuna creata con il gameplay adrenalinico e strategico che caratterizza la firma di Treyarch. Battaglie su larga scala : Oltre alle arene 6v6, saranno disponibili due mappe Schermaglia (Skirmish) di dimensioni maggiori, per combattimenti su scala più ampia.

: Oltre alle arene 6v6, saranno disponibili due mappe Schermaglia (Skirmish) di dimensioni maggiori, per combattimenti su scala più ampia. Un mix di modalità iconiche e inedite : Sarà disponibile una lista completa di modalità, tra cui le nuove Overload e Kill Order, affiancate a classici amatissimi come Team Deathmatch, Dominio, Cerca e Distruggi, Postazione e Uccisione Confermata. Saranno presenti anche le modalità Face Off e Gunfight.

: Sarà disponibile una lista completa di modalità, tra cui le nuove Overload e Kill Order, affiancate a classici amatissimi come Team Deathmatch, Dominio, Cerca e Distruggi, Postazione e Uccisione Confermata. Saranno presenti anche le modalità Face Off e Gunfight. Il Ritorno di un'icona: La leggendaria mappa Nuketown 2025 farà il suo trionfale ritorno durante la preseason, a partire dal 20 Novembre, pronta a ospitare ancora una volta battaglie frenetiche.

Zombi, un terrificante viaggio nell'Etere Oscuro:

La celebre modalità cooperativa Zombi a round ritorna con una nuova, terrificante avventura che spingerà i giocatori ai loro limiti:

"Ashes of the Damned" : Preparatevi a esplorare la mappa Zombi più grande mai creata da Treyarch. Ispirata all'esperienza di Tranzit, "Ashes of the Damned" trasporterà i giocatori nel cuore dell'Etere Oscuro. I giocatori potranno scegliere se affrontare l'orrore nei panni della Terminus Crew o di una versione contorta della storica Primis Crew.

: Preparatevi a esplorare la mappa Zombi più grande mai creata da Treyarch. Ispirata all'esperienza di Tranzit, "Ashes of the Damned" trasporterà i giocatori nel cuore dell'Etere Oscuro. I giocatori potranno scegliere se affrontare l'orrore nei panni della Terminus Crew o di una versione contorta della storica Primis Crew. La Caccia all'Easter Egg : La missione principale dell'Easter Egg di "Ashes of the Damned" sarà attivata per tutti i giocatori a partire dalle 18:00 (ora italiana) del 14 Novembre.

: La missione principale dell'Easter Egg di "Ashes of the Damned" sarà attivata per tutti i giocatori a partire dalle 18:00 (ora italiana) del 14 Novembre. Arsenale e Potenziamenti : I giocatori avranno a disposizione 30 armi principali e da mischia e ben 12 Perk-a-Cola, tra cui 11 classici rivisitati e una bevanda completamente nuova. L'arsenale tattico si espande con nuovi strumenti come la Granata a Rilevamento (Sight Grenade), l'Hunterbot, la Granata a Grappolo (Cluster Grenade) e la Torretta Mobile (Point Turret).

: I giocatori avranno a disposizione 30 armi principali e da mischia e ben 12 Perk-a-Cola, tra cui 11 classici rivisitati e una bevanda completamente nuova. L'arsenale tattico si espande con nuovi strumenti come la Granata a Rilevamento (Sight Grenade), l'Hunterbot, la Granata a Grappolo (Cluster Grenade) e la Torretta Mobile (Point Turret). Dead Ops Arcade 4: Per gli amanti dell'azione arcade, torna anche la frenetica modalità a scorrimento verticale Dead Ops Arcade 4.

Ottimizzazione per PC: Il team di sviluppo ha confermato un supporto completo per la piattaforma PC, con opzioni grafiche estese, ottimizzazione per schermi di varie dimensioni, supporto per tecnologie di upscaling come FSR 4 e un polling del mouse a sotto-frame per la massima reattività. Il gioco è inoltre ottimizzato per i PC handheld supportati.

Disponibilità e Pre-load: Sarà possibile effettuare il pre-load di Call of Duty: Black Ops 7 su tutte le piattaforme a partire dalle 18:00 di lunedì 10 Novembre, per essere pronti a scendere in campo non appena il gioco sarà live.