DE ROSSI TORNA GIOCATORE IN EA SPORTS FC 26
A partire da oggi il neo allenatore del Genoa ed ex centrocampista giallorosso sarà disponibile in-game come Eroe nella campagna Uefa Primetime.
Daniele De Rossi, di recente nominato allenatore del Genoa, nonché leggenda della AS Roma e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, entra in EA SPORTS FC 26 come “Eroe” nell'ambito della campagna UEFA Primetime disponibile da oggi 7 novembre.
Gli Eroi celebrano alcuni tra i calciatori più memorabili e i momenti che li hanno consacrati nell’immaginario dei tifosi. Per la community italiana e — in particolare — per i tifosi giallorossi, l’arrivo di De Rossi in-game assume un valore speciale: poterlo schierare virtualmente e inaugurare con lui la nuova classe di Eroi è un momento di celebrazione e partecipazione per tutti i giocatori.
Centrocampista carismatico e potente, “il condottiero” è diventato un pilastro della Nazionale e della squadra della sua città, la AS Roma. Con centinaia di presenze in giallorosso e oltre 100 in azzurro, ha chiuso una carriera ventennale portando all’Italia i massimi onori internazionali.
L’inserimento di De Rossi — insieme a Míchel Salgado e Simone Laudehr — segna un’evoluzione importante nel live service: per la prima volta queste carte giocatore vengono integrate nei contenuti stagionali, offrendo ai player nuove opportunità di ottenere leggende del calcio durante tutto l’anno.
Leggi anche Battlefield Playlist Ufficiale EA