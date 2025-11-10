DE ROSSI TORNA GIOCATORE IN EA SPORTS FC 26

A partire da oggi il neo allenatore del Genoa ed ex centrocampista giallorosso sarà disponibile in-game come Eroe nella campagna Uefa Primetime.

Daniele De Rossi, di recente nominato allenatore del Genoa, nonché leggenda della AS Roma e campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, entra in EA SPORTS FC 26 come “Eroe” nell'ambito della campagna UEFA Primetime disponibile da oggi 7 novembre.

Gli Eroi celebrano alcuni tra i calciatori più memorabili e i momenti che li hanno consacrati nell’immaginario dei tifosi. Per la community italiana e — in particolare — per i tifosi giallorossi, l’arrivo di De Rossi in-game assume un valore speciale: poterlo schierare virtualmente e inaugurare con lui la nuova classe di Eroi è un momento di celebrazione e partecipazione per tutti i giocatori.

Centrocampista carismatico e potente, “il condottiero” è diventato un pilastro della Nazionale e della squadra della sua città, la AS Roma. Con centinaia di presenze in giallorosso e oltre 100 in azzurro, ha chiuso una carriera ventennale portando all’Italia i massimi onori internazionali.

L’inserimento di De Rossi — insieme a Míchel Salgado e Simone Laudehr — segna un’evoluzione importante nel live service: per la prima volta queste carte giocatore vengono integrate nei contenuti stagionali, offrendo ai player nuove opportunità di ottenere leggende del calcio durante tutto l’anno.