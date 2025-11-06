La campagna “It Happens on PS5 ai Navigli di Milano
PlayStation sbarca sui Navigli!
Da oggi, 6 novembre, fino al 19, The Flo — la spettacolare location galleggiante sul Naviglio Grande di Milano — si trasforma in un vero e proprio mondo PlayStation.
Immagina un’enorme creatura marina alta più di 3 metri che avvolge lo spazio: è il cuore di un’installazione unica, nata dopo 160 ore di lavoro da parte di un team di artigiani e scenografi.
Il risultato? Un’esperienza immersiva che celebra tutto ciò che amiamo di PS5: creatività, sorpresa ed emozioni. Un invito a tuffarsi (letteralmente!) nell’immaginario PlayStation e vivere un momento di pura meraviglia nel cuore di Milano.
