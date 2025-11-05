Oltre i Flussi Temporali: la nuova espansione di Hearthstone

LE SABBIE DEL TEMPO SI SONO MOSSE Cromie è l'allegra cronomante dello Stormo dei Draghi di Bronzo e protettrice dei Flussi Temporali. Ha appena scoperto che Murozond, Signore dell'Infinito, sta tentando di sabotare tutte le linee temporali conducendole verso l'oblio. Per fermarlo, Cromie ha viaggiato oltre i Flussi Temporali per reclutare eroi favolosi dal passato, dal futuro e da realtà alternative. Oltre i Flussi Temporali, che porta con sé 145 nuove carte, tra cui quelle con le nuove abilità Favoloso e Riavvolgimento e, naturalmente, Murozond, il leggendario Signore del Tempo, è disponibile ora.

CONTROLLATE IL TEMPO A VOSTRO PIACIMENTO

Nuova abilità: Favoloso. Impugnate i poteri delle icone di Warcraft provenienti da passato, futuro e linee temporali alternative! Questi eroi epici sono così potenti da portare con sé carte Leggendarie aggiuntive che si inseriscono automaticamente nel tuo mazzo. Ogni classe disporrà di un eroe o un'eroina con Favoloso, proveniente da linee temporali conosciute o mai viste prima. Sylvanas Generale Guardaboschi farà il suo ingresso con le sue sorelle, Alleria e Vereesa, mentre Gelbin del Futuro porta due Aure Leggendarie che si abbinano bene alle carte del Paladino.

Nuova abilità: Riavvolgimento. I viaggi nel tempo sono arrivati su Hearthstone! Riavvolgimento è una nuova abilità che vi consente di rigiocare carte con effetti casuali per avere un'altra opportunità di ottenere un risultato migliore. Può capitare a chiunque che una Magia vada storta, oppure che l'effetto di un servitore non vada a segno. Ora, se una carta ha Riavvolgimento, avrai la possibilità di riscrivere la storia. Il potere di riscrivere il destino è nelle tue mani. Evento a tempo limitato: Cromie ha bisogno del vostro aiuto per reclutare eroi dal passato, dal Meta-Presente e dal futuro.

Da oggi 5 al 25 novembre, scegliete uno fra i tre eroi Kel'Thuzad del Kirin Tor, Medivh, Maestro delle Colombe o Magni Araldo della Tempesta per ottenerne il modello eroe più sei buste di Oltre i Flussi Temporali, tre buste di La Città Perduta di Un'Goro, due buste di Nel Sogno di Smeraldo, una busta di La Grande Oscurità e tre buste dell'Anno del Pegaso. Gli altri due modelli eroe che non avete scelto saranno disponibili per l'acquisto dopo la fine dell'evento.

SALDI ECCEZIONALI DEL MERCANTE Saldi Eccezionali del Mercante durerà dal 25 novembre al 3 dicembre e porterà il meglio dal passato di Hearthstone! È la vostra occasione per accaparrarvi finalmente quegli oggetti cosmetici introvabili e sfuggenti e colmare così quelle fastidiose lacune nella vostra collezione.