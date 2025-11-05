NZXT presenta le sue ventole più potenti di sempre

Raffreddamento eccezionale, design accattivante e massima silenziosità.

Massime prestazioni di raffreddamento unite a un design elegante e a una installazione semplificata.

NZXT, leader nel settore della componentistica per PC da gaming, delle periferiche e dei sistemi preassemblati, presenta la nuovissima serie di ventole NZXT Performance (F120X, F140X, F240X, F280X, F360X). La nuova linea di prodotti NZXT incentrata sulle prestazioni rappresenta l'ingresso dell'azienda nel settore del raffreddamento premium con la serie di ventole più potente e tecnologicamente avanzata mai realizzata dal brand.

“La nuova gamma di ventole ad alte prestazioni offre il flusso d'aria e la pressione statica più elevati mai raggiunti dai nostri prodotti, incorporando al contempo materiali e tecnologie avanzate per massimizzare il raffreddamento e ridurre al minimo il rumore”, ha affermato Felix Guerra, SVP of Product Generation & Engineering. “A differenza di molte ventole ad alte prestazioni presenti sul mercato, che puntano esclusivamente sulla capacità di raffreddamento, le ventole NZXT Performance combinano prestazioni di raffreddamento eccellenti con un design elegante e una facile installazione, consentendo a chiunque di arricchire il proprio sistema con prestazioni eccezionali”.

Dietro l'elegante aspetto esteriore di questa nuova serie si nascondono una tecnologia all'avanguardia e materiali avanzati progettati per superare i limiti delle prestazioni di raffreddamento. Ogni componente è stato meticolosamente ottimizzato per offrire prestazioni eccezionalmente silenziose, potenti e affidabili che definiscono un nuovo standard.

Ogni ventola dispone delle seguenti caratteristiche:

Struttura in polimero a cristalli liquidi (LCP): Realizzati in polimeri a cristalli liquidi ultra rigidi, le pale e il telaio resistono alla flessione e alle vibrazioni delle alte velocità, mantenendo la loro forma per un flusso d'aria potente, costante e silenzioso.Design aerodinamico ottimizzato: Uno spazio minimo tra le pale e il telaio riduce la turbolenza e le perdite d'aria, mentre il telaio più spesso di 30 mm offre alle pale più spazio per muovere l'aria in modo efficiente. Il risultato è un flusso d'aria più potente e concentrato, con una pressione più elevata e prestazioni più silenziose.Sistema ibrido a levitazione magnetica e cuscinetti fluidodinamici: La levitazione magnetica mantiene il rotore centrato e stabile, mentre il cuscinetto fluidodinamico riduce al minimo l'attrito e l'usura per prestazioni più fluide e durature.Involucro rinforzato in metallo per i cuscinetti: Un involucro metallico del motore rinforza la struttura interna della ventola, migliorandone la stabilità e mantenendo prestazioni affidabili anche a velocità elevate.

Motore avanzato trifase a 6 poli: Questo motore ad alta efficienza garantisce un controllo della velocità più fluido e preciso e una risposta più rapida con un consumo energetico inferiore, fornendo un raffreddamento costante ed efficiente con meno rumore.Pannelli laterali in alluminio e morbida illuminazione RGB: I lati in alluminio spazzolato offrono una finitura elegante e resistente, mentre gli elementi RGB personalizzabili aggiungono un'illuminazione morbida e raffinata per un look pulito e moderno.Angoli in gomma antivibrazione: I supporti in gomma ad alta densità assorbono le vibrazioni, garantendo un funzionamento stabile e silenzioso anche alle massime velocità.

Controllo della modulazione di larghezza dell'impulso (PWM): Il PWM consente regolazioni precise e automatiche della velocità della ventola in base alla temperatura del sistema, per bilanciare raffreddamento e rumorosità.Single-frame design (F240X, F280X, F360X): Diverse ventole sono integrate in un unico telaio solido, riducendo il numero di viti e cavi per un'installazione più semplice e una struttura più pulita e snella.

Colori: Nero / BiancoDisponibilità: ImmediataPrezzi:

F120X: € 44,99F140X: € 46,99F240X: € 84,99F280X: € 89,99F360X: € 119,99