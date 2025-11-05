The Sims 4: Africa Occidentale Oggetti Gratis

VIDEO Celebrate West African Design in The Sims 4

The Sims 4 ha svelato oggi un nuovo aggiornamento gratuito introducendo nuovi oggetti nel gioco, disponibile su EA app, Epic Games Store e Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Il nuovo aggiornamento celebra i vivaci design dell'Africa occidentale con nuovi oggetti in Crea un Sim e in Costruisci/Compra gratuiti, portando creatività e cultura nelle case dei vostri Sims.

Immergetevi in una collezione di oggetti per la modalità Costruisci/Compra ispirati agli artigiani dell'Africa occidentale, come la Lampada Okuta con Paralume Intrecciato, i quadri decorativi “Visioni di Casa” e molto altro.

Rinnovate il guardaroba dei vostri Sims con fantasie accattivanti che mescolano motivi tradizionali con tonalità gioiello brillanti, come una vivace tuta intera, camicie dalle fantasie audaci e un adorabile vestito stampato per Bimbi e Bambini.

I Sims possono anche gustare i sapori del continente africano con il riso Jollof accompagnato da cosce di pollo e platano fritto.

L’aggiornamento dedicato all’Africa occidentale è stato realizzato in collaborazione con il Pan African Gaming Group (PAGG) e un gruppo di Simmers con legami diretti con i paesi dell’Africa occidentale e la diaspora nera nel Regno Unito e in Nord America, per garantire che ogni oggetto renda omaggio alle tradizioni culturali che hanno ispirato questa uscita.

