MSI | Football Manager 26 gratis con schede madri e monitor selezionati

Football Manager 26 gratis con schede madri e monitor selezionati

MSI annuncia oggi che dalla collaborazione con SEGA e Sports Interactive nasce un’offerta esclusiva a tempo limitato che gli appassionati di calcio non potranno lasciarsi scappare: da oggi al 4 dicembre 2025, con l’acquisto di una scheda madre o di un monitor MSI selezionato sarà possibile ricevere gratuitamente una copia di Football Manager 26 tramite Epic Games Store.

Schede madri MSI Z890 Series: create per la potenza di nuova generazione

La serie MSI Z890 sblocca tutta la potenza dei processori Intel® Core™ Ultra. Con supporto DDR5, PCIe 5.0 e WiFi 7, sono dotate di funzioni AI avanzate e sistemi di raffreddamento potenziati per il gaming e la creazione di contenuti ai massimi livelli. Le soluzioni EZ DIY come EZ PCIe Release e EZ M.2 Shield Frozr II semplificano l’assemblaggio, rendendo più facile e alla portata di tutti realizzare sistemi dalle prestazioni elevate.

Monitor Gaming MSI: un’esperienza di gioco premium

I più recenti monitor gaming MSI offrono prestazioni elevate e due differenti tecnologie di visualizzazione per rispondere a ogni esigenza. I monitor con tecnologia QD-OLED offrono colori vividi, neri perfetti e tempi di risposta fulminei, per un gameplay cristallino e competitivo. Includono MSI OLED Care 3.0 con rilevamento AI della presenza e garanzia di 3 anni contro il burn-in per una protezione avanzata.

I monitor Mini LED presentano invece neri più profondi, luci più brillanti e controllo HDR preciso. Su entrambe le famiglie di prodotto sono presenti AI Dual Mode per un adattamento fluido della frequenza di aggiornamento, diverse proporzioni d’aspetto per la massima flessibilità, adaptive sync per prestazioni fluide. I nuovi monitor MSI sono inoltre caratterizzati da design ergonomici per rendere confortevoli anche le sessioni di gioco più lunghe.