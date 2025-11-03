Ecco la nuova campagna “It Happens on PS5”

PS5 celebra cinque anni di emozioni: una nuova campagna racconta i momenti più straordinari vissuti dai giocatori

Mentre ci avviciniamo al quinto anniversario dal lancio di PlayStation 5, è impossibile non ripensare alle incredibili esperienze che questa console ha offerto ai gamer di tutto il mondo. In questi anni, PS5 ha dato vita a mondi sorprendenti, avventure indimenticabili e momenti capaci di lasciare senza fiato. E ciò che rende tutto ancora più speciale è l’entusiasmo con cui la community ha condiviso online le proprie reazioni, diventando parte integrante del viaggio della console.

Proprio queste emozioni – tra stupore, adrenalina e divertimento – hanno ispirato la nuova campagna promozionale dedicata al quinto anniversario. L’obiettivo: catturare l’essenza delle esperienze più inaspettate e memorabili che i giocatori hanno vissuto su PS5.

Tre storie per raccontare l’impossibile

Il nuovo spot, lanciato oggi, si compone di tre brevi racconti che incarnano lo spirito sorprendente e spettacolare del gaming su PS5:

Il più grande salto acrobatico di sempre

Una cattura sorprendente

Problemi quotidiani con veicoli straordinari

Tre situazioni al limite dell’immaginazione, rappresentate con lo stile dinamico e cinematografico che contraddistingue l’universo PlayStation.

Dalla console al mondo reale: esperienze tangibili in giro per il pianeta

Ma la campagna non si ferma allo schermo. Tra novembre e dicembre, alcuni dei temi più iconici saranno portati nel mondo reale attraverso installazioni fisiche in diverse città internazionali. Dalle misteriose creature avvistate in Messico, Italia e Regno Unito, agli UFO che sembrano atterrare in Australia, Spagna e Germania: scenografie sorprendenti pensate per stupire i passanti e ricreare l’atmosfera da videogioco in contesti reali.

Uno sguardo al futuro

PlayStation invita i fan a continuare a condividere online i propri momenti memorabili, che negli anni si sono trasformati in un vero e proprio racconto collettivo della community. E se questi primi cinque anni sono stati ricchi di emozioni, il futuro promette di essere ancora più entusiasmante: nuove storie, nuove avventure e nuovi mondi aspettano di essere esplorati su PS5.

