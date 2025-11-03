ANNUNCIATI REGISTA E SCENEGGIATORE mDELL'ADATTAMENTO CINEMATOGRAFICO CHE PORTERÁ CALL OF DUTY SUL GRANDE SCHERMO

La partnership unisce l'esperienza di Paramount nella produzione di blockbuster con il fenomeno globale e l'iconico franchise, promettendo un'esperienza epica.

Paramount e Activision svilupperanno e produrranno, con Paramount che si occuperà della distribuzione, un film live-action basato su Call of Duty , pensato per entusiasmare la sua immensa fanbase globale offrendo tutti i tratti distintivi che i fan amano della serie iconica, espandendo al contempo con coraggio il franchise verso nuovi pubblici.

Leggi anche Prime Impressioni della Beta di Call of Duty: Black Ops 7 su PS5

Peter Berg è stato scelto per scrivere, dirigere e produrre insieme al suo team. Taylor Sheridan scriverà e produrrà. David Glasser sarà produttore.

Oltre a essere amici di lunga data, le precedenti collaborazioni tra Berg e Sheridan includono Hell or High Water , che ha ricevuto quattro candidature agli Academy Award®, tra cui Miglior Film e Miglior Sceneggiatura, e Wind River.

Uno dei franchise videoludici di maggior successo di sempre, Call of Duty è stato la serie di videogiochi più venduta negli Stati Uniti per 16 anni consecutivi , con oltre 500 milioni di copie vendute a livello globale , raggiungendo centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo e alimentando le conversazioni della cultura pop da oltre due decenni.

Peter Berg – Cinema

Peter Berg è un affermato regista, produttore, sceneggiatore e attore, riconosciuto per il suo storytelling cinematografico audace. Fondatore di Film 44, Film 47 e co-fondatore di Brighton Maintenance, Berg ha creato e prodotto esecutivamente la serie candidata agli Emmy, Friday Night Lights e ha diretto i lungometraggi acclamati Lone Survivor, Deepwater Horizon e Patriots Day.

Con il suo accordo “first-look” con Netflix, Berg ha diretto le serie arrivate al n.1 globale Painkiller e American Primeval . Ha scritto, diretto e prodotto The Mosquito Bowl, un epico dramma sulla Seconda guerra mondiale per Netflix tratto dal bestseller di Buzz Bissinger, recentemente terminato, ed è produttore esecutivo del reboot di Friday Night Lights . Attraverso Film 47, Berg continua a guidare grandi campagne pubblicitarie. Berg è rappresentato da WME, David Matlof e ID.

Taylor Sheridan – Biografia

Taylor Sheridan è uno sceneggiatore candidato agli Academy Award®, produttore candidato agli Emmy® e creatore, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di numerose serie record del Paramount Network, tra cui YELLOWSTONE , MAYOR OF KINGSTOWN, TULSA KING, 1883 , 1923 , LIONESS e LANDMAN . Sheridan ha attualmente numerosi progetti in varie fasi di sviluppo e produzione. Tra questi F.A.S.T. , un thriller originale in uscita con Warner Bros. nell’aprile 2027. Il suo prossimo show, THE MADISON, con Michelle Pfeiffer, Kurt Russell e Matthew J. Fox, è attualmente in produzione. È stato inoltre annunciato THE DUTTON RANCH , uno spin-off di YELLOWSTONE con Kelly Reilly e Cole Hauser; la serie è prevista per il 2026 con Sheridan come produttore esecutivo.

Sheridan, insieme a Blake Shelton e Keith Urban, ha anche prodotto esecutivamente THE ROAD per CBS, un music competition show che ha debuttato nell’ottobre 2025. Sheridan possiede e gestisce due ranch in Texas: l’iconico Four Sixes (6666) Ranch e il Bosque Ranch.