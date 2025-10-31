La beta di Midnight sta arrivando

Midnight, il secondo capitolo della Saga dell'Anima del Mondo di World of Warcraft, giungerà presto al suo secondo grande traguardo con l'inizio della beta l'11 novembre.

Nel corso dei test, il team di WoW inviterà giocatori e giocatrici, inclusi coloro che hanno preacquistato la Epic Edition e si sono iscritti dal sito web di Midnight , a scoprire l'espansione in arrivo e dare i loro feedback. Inoltre, i giocatori e le giocatrici che acquistano o fanno l'aggiornamento alla Epic Edition di Midnight durante il periodo della beta ottengono anche l'accesso immediato a questa fase di testing.

Durante la beta, giocatori e giocatrici potranno provare varie novità, tra cui le campagne di missioni per progredire di livello, l'esplorazione delle nuove basi dei personaggi nei Boschi di Cantoeterno e a Lunargenta, il sistema Preda, la nuova Razza Alleata degli Haranir e tanto altro. Nelle ultime fasi della beta sarà anche possibile testare i boss delle incursioni per poi dare il proprio feedback sulle nuove meccaniche di gioco nei combattimenti e negli scontri sviluppate dal team di WoW.