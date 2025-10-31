NBA Bounce’s Retro Party Pack

Fai un salto indietro nel tempo e rendi omaggio alle squadre storiche con il Retro Party Pack di NBA Bounce

Oggi, Outright Games, il principale editore di intrattenimento interattivo per famiglie, è lieto di lanciare il Retro Party Pack per NBA Bounce.

Sviluppato da Unfinished Pixel, questo colorato gioco di basket per feste porta la gioia di questo sport a giocatori di tutte le età e livelli di abilità. Con divertenti modalità di gioco, ampie opzioni di personalizzazione e l'emozione di giocare nei panni delle mascotte ufficiali NBA, NBA Bounce invita tutti, dai fan di lunga data ai giocatori alle prime armi, a scendere in campo, condividere il divertimento e vivere insieme la magia del basket.

Ora, con il nuovo Retro Party Pack, i giocatori possono rivivere la storia del basket! Scendi in campo con le maglie vintage per rendere omaggio a squadre leggendarie come gli Charlotte Bobcats, i New Jersey Nets, i Seattle SuperSonics e i Vancouver Grizzlies, e prova i loghi retrò Hardwood Classic di squadre come i Golden State Warriors e i Miami Heat.

Oltre a questi classici del passato, i giocatori possono sperimentare i nuovi effetti "Party Mode" con linee da 3 punti e canestri che cambiano forma per una sfida ancora maggiore! Tira prima che il canestro si restringa e indossa il pallone da basket old-school, le classiche scarpe da ginnastica e il berretto da strillone per sbloccare una scia di giornale infuocata e segnare in stile vintage.

NBA Bounce e il Retro Party Pack sono ora disponibili su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.